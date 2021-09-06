Дешевше за все транзитом через щось на кшталт ПУМБи або Спортбанки (Оксі). Тягнути з Уні - 0,5% (min 5 грн).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 05 вер, 2021 23:49
Дешевше за все транзитом через щось на кшталт ПУМБи або Спортбанки (Оксі). Тягнути з Уні - 0,5% (min 5 грн).
Додано: Пон 06 вер, 2021 16:35
Додано: Пон 06 вер, 2021 20:06
Перекинул через приложение 25 тыс с со своей карты альфа, моня заблочила сумму, говорят ждите письмо и обьясните происхождение денег Как мне теперь обяьснить, что собирал 5 лет и теперь депо хочу открыть? И нецжели такие маленькие суммы уже начали блокировать? До этого перекинул на альфа карту 2 раза по 25 с карты мони, альфа ничего не блочила.
Додано: Пон 06 вер, 2021 20:11
Re: Monobank
Як варіанту виписку з кабінету платника податків.
Можуть блокувати незалежно від суми, якщо виникає невідповідність між вказаними доходами чи з'являється нетипова операція. А може просто Горох так бореться зі свинорилами:))
Відправляли Р2Р чи СЕП?
Додано: Пон 06 вер, 2021 20:14
Финмон анализирует такие ваши обезличенные перекидки на протяжении 1..3 месяцев, причем ему пофиг на оборот средств. Он рассматривает приход/расход накопительным итогом.
Вот и пишите обЪяснительную, откуда у вас 100К на отправку 4х раз по 25К
Додано: Пон 06 вер, 2021 20:27
Re: Monobank
Додано: Пон 06 вер, 2021 20:39
Додано: Пон 06 вер, 2021 20:50
Re: Monobank
А ведь мог открыть и пополнить депозит, и вопросов бы не было. Возможно, еще бы кэшбека налили.
Ну и похоже, что анкета не заполнена.
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