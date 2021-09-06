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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 07:07
Amid написав:Ірина_
Друге – банк був готовий платити кешбек живими грошима, а не бонусами. Такого до mono ніхто не робив. Тобто банківська картка ставала інструментом не тільки платежу, а й заробітку.
На момент выхода МОНО уже во всю пользовался Большой Пятёркой от ТАСа, так что такое делали и до МОНО
За що проплатили, про те й написали.
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