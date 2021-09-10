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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 вер, 2021 07:56
Подскажите, пожалуйста, на какую макс суму можно внести кеш через айбокс с идентификацией по карте?
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Boundless
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Додано: Суб 11 вер, 2021 08:13
Boundless написав:
Подскажите, пожалуйста, на какую макс суму можно внести кеш через айбокс с идентификацией по карте?
14999 грн.
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jay2004
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Додано: Суб 11 вер, 2021 08:16
jay2004 написав: Boundless написав:
Подскажите, пожалуйста, на какую макс суму можно внести кеш через айбокс с идентификацией по карте?
14999 грн.
Телефоном с NFC - 50000.
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IDAN
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Додано: Суб 11 вер, 2021 10:28
jay2004 написав: Boundless написав:
Подскажите, пожалуйста, на какую макс суму можно внести кеш через айбокс с идентификацией по карте?
14999 грн.
откуда эта сумма? Неидентифицированные клиенты 5000 грн максимум, идентифицированные могут вносить до 29999 грн по закону.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 13:28
Boundless написав:
Подскажите, пожалуйста, на какую макс суму можно внести кеш через айбокс с идентификацией по карте?
Максимальной суммы нет, но чисто технически терминал айбокс может принять не больше 50 тысяч гривен за раз.
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Додано: Суб 11 вер, 2021 14:07
В приложении новой почты можно оплатить доставку картой моно? Или будет р2р?
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novichok
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