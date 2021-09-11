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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2280228122822283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
45
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 07:56

Re: Monobank

Подскажите, пожалуйста, на какую макс суму можно внести кеш через айбокс с идентификацией по карте?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 08:13

  Boundless написав:Подскажите, пожалуйста, на какую макс суму можно внести кеш через айбокс с идентификацией по карте?


14999 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 08:16

  jay2004 написав:
  Boundless написав:Подскажите, пожалуйста, на какую макс суму можно внести кеш через айбокс с идентификацией по карте?


14999 грн.

Телефоном с NFC - 50000.
IDAN
 
Повідомлень: 170
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:28

  jay2004 написав:
  Boundless написав:Подскажите, пожалуйста, на какую макс суму можно внести кеш через айбокс с идентификацией по карте?


14999 грн.


откуда эта сумма? Неидентифицированные клиенты 5000 грн максимум, идентифицированные могут вносить до 29999 грн по закону.
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:28

  Boundless написав:Подскажите, пожалуйста, на какую макс суму можно внести кеш через айбокс с идентификацией по карте?

Максимальной суммы нет, но чисто технически терминал айбокс может принять не больше 50 тысяч гривен за раз.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 14:07

В приложении новой почты можно оплатить доставку картой моно? Или будет р2р?
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 15:03

Re: Monobank

novichok, доставка и наложенный платёж в пользу юрлица будут иметь торговый МСС 8999.
Наложка в пользу физлица — p2p-перевод.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:06

  MASolomko написав:novichok, доставка и наложенный платёж в пользу юрлица будут иметь торговый МСС 8999.
Наложка в пользу физлица — p2p-перевод.


Если указан Контроль оплаты-это оплата, если услуги обратной доставки (денежный перевод) то p2p...
ROLF
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