Flamingo написав:Ну вообще то моня это универсалбанк, а Тас это совершенно другое юрлицо.
Питання визначень. Таскомбанк та Універсал Банк входять до фінансово-промислової групи Тас, тому буквально вони обидва Тас, хоча кишмиш давав той, що банк. А моно - це симбіоз двох юр. осіб, який взагалі не існує. Хоча формально договори і заключаються з Універсалом, але хотів би я побачити, скільки він протягне без гороха та ко.
klug написав:Питання визначень. Таскомбанк та Універсал Банк входять до фінансово-промислової групи Тас, тому буквально вони обидва Тас, хоча кишмиш давав той, що банк...
С вашим подходом можно договорится до того что вообще давала... Анна Сергеевна, из инициалов ФИО которой и составлено название фингруппы. Чтобы вам проще было не лезть в подобные дебри процитирую еще раз ту фразу с которой все начиналось:
Друге – банк був готовий платити кешбек живими грошима, а не бонусами. Такого до mono ніхто не робив.
В цитате четко шла речь о банке (а не фингруппе) поэтому приплетать сюда кого либо кому принадлежат те или иные корпоративные права или какой-то другой признак скажем инсайдерства или связанности физ./юр.лиц имхо в корне не верно