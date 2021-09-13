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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2282228322842285>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
45
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 09:26

  Boundless написав:Пополнял, терминал показал, что можно до 50к пополнять за 1 заход


14999->29999-> 50000. Моно!
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 18:02

  Amid написав:Ірина_
Друге – банк був готовий платити кешбек живими грошима, а не бонусами. Такого до mono ніхто не робив. Тобто банківська картка ставала інструментом не тільки платежу, а й заробітку.


На момент выхода МОНО уже во всю пользовался Большой Пятёркой от ТАСа, так что такое делали и до МОНО :)

МОНО - той же ТАС ))
А до того грошовий кешбек давала Дельта Лагуна
svmasha30
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 18:16

  svmasha30 написав:
  Amid написав:Ірина_
Друге – банк був готовий платити кешбек живими грошима, а не бонусами. Такого до mono ніхто не робив. Тобто банківська картка ставала інструментом не тільки платежу, а й заробітку.


На момент выхода МОНО уже во всю пользовался Большой Пятёркой от ТАСа, так что такое делали и до МОНО :)

МОНО - той же ТАС ))
А до того грошовий кешбек давала Дельта Лагуна

Ну вообще то моня это универсалбанк, а Тас это совершенно другое юрлицо. Ну и до появления Моно денежный кэшбек давала Идея по той же "билявке"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 18:59

  Flamingo написав:Ну вообще то моня это универсалбанк, а Тас это совершенно другое юрлицо.

Питання визначень. Таскомбанк та Універсал Банк входять до фінансово-промислової групи Тас, тому буквально вони обидва Тас, хоча кишмиш давав той, що банк. А моно - це симбіоз двох юр. осіб, який взагалі не існує. Хоча формально договори і заключаються з Універсалом, але хотів би я побачити, скільки він протягне без гороха та ко.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:27

klug Та да :D
Гороховський - PR-щік неперевершений. :lol: Вчитися усім у нього!
Востаннє редагувалось svmasha30 в Нед 12 вер, 2021 20:30, всього редагувалось 1 раз.
svmasha30
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:49

  klug написав:Питання визначень. Таскомбанк та Універсал Банк входять до фінансово-промислової групи Тас, тому буквально вони обидва Тас, хоча кишмиш давав той, що банк...

С вашим подходом можно договорится до того что вообще давала... Анна Сергеевна, из инициалов ФИО которой и составлено название фингруппы. ;)
Чтобы вам проще было не лезть в подобные дебри процитирую еще раз ту фразу с которой все начиналось:
Друге – банк був готовий платити кешбек живими грошима, а не бонусами. Такого до mono ніхто не робив.

В цитате четко шла речь о банке (а не фингруппе) поэтому приплетать сюда кого либо кому принадлежат те или иные корпоративные права или какой-то другой признак скажем инсайдерства или связанности физ./юр.лиц имхо в корне не верно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 14:52

Re: Monobank

Подскажите, пожалуйста, как получить по 100грн на день друзей?
Нужно пригласить, подтвердить приглашение, установить приложение и отправить документы 17 сентября? Или нужно все сделать заранее, но активировать карту 17 сентября? Можно ли активировать виртуальную в приложени или нужно получить физическую?
Спасибо
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 15:10

  yevgen12 написав:Подскажите, пожалуйста, как получить по 100грн на день друзей?
Нужно пригласить, подтвердить приглашение, установить приложение и отправить документы 17 сентября? Или нужно все сделать заранее, но активировать карту 17 сентября? Можно ли активировать виртуальную в приложени или нужно получить физическую?
Спасибо


Рекомендовано карту активировать 17, а доки отправить раньше. Виртуальные тоже должны считаться (но тут утверждать не буду)
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:05

  svmasha30 написав:klug Та да :D
Гороховський - PR-щік неперевершений. :lol: Вчитися усім у нього!

і що він такого напіарив, щось нічого із памяті не виринає якщо чесно
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:38

  greenozon написав:
  svmasha30 написав:klug Та да :D
Гороховський - PR-щік неперевершений. :lol: Вчитися усім у нього!

і що він такого напіарив, щось нічого із памяті не виринає якщо чесно


В Мордокнизі через день один піар Гороха (Моно)...
jay2004
 
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