svmasha30 написав:Гороховський - PR-щік неперевершений. Вчитися усім у нього!
Погоджуюсь... З таким обличчям, яке нагадує скоріше другорядних дійових осіб ютуб-каналу "Віталія Налівкіна", просто дивно, як він взявся, чи або - як йому дозволили бути піарщиком моно. А головне - йому вдається! Справді, є чому повчитися, такому потягу до власної справи, навіть якщо ти й на вигляд не дуже)))
Пам'ятаю, як мене лякало його обличчя в 17-19 роках. Зараз наче трошки покращав. Але все одно... Таке)
svmasha30 написав:Гороховський - PR-щік неперевершений. Вчитися усім у нього!
Погоджуюсь... З таким обличчям, яке нагадує скоріше другорядних дійових осіб ютуб-каналу "Віталія Налівкіна", просто дивно, як він взявся, чи або - як йому дозволили бути піарщиком моно. А головне - йому вдається! Справді, є чому повчитися, такому потягу до власної справи, навіть якщо ти й на вигляд не дуже)))
Пам'ятаю, як мене лякало його обличчя в 17-19 роках. Зараз наче трошки покращав. Але все одно... Таке)
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