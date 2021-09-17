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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
45
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 16:55

Re: Monobank

  svmasha30 написав:Гороховський - PR-щік неперевершений. Вчитися усім у нього!

Погоджуюсь... З таким обличчям, яке нагадує скоріше другорядних дійових осіб ютуб-каналу "Віталія Налівкіна", просто дивно, як він взявся, чи або - як йому дозволили бути піарщиком моно. А головне - йому вдається! Справді, є чому повчитися, такому потягу до власної справи, навіть якщо ти й на вигляд не дуже)))

Пам'ятаю, як мене лякало його обличчя в 17-19 роках. Зараз наче трошки покращав. Але все одно... Таке)
042013
 
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Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 06:17

  042013 написав:
  svmasha30 написав:Гороховський - PR-щік неперевершений. Вчитися усім у нього!

Погоджуюсь... З таким обличчям, яке нагадує скоріше другорядних дійових осіб ютуб-каналу "Віталія Налівкіна", просто дивно, як він взявся, чи або - як йому дозволили бути піарщиком моно. А головне - йому вдається! Справді, є чому повчитися, такому потягу до власної справи, навіть якщо ти й на вигляд не дуже)))

Пам'ятаю, як мене лякало його обличчя в 17-19 роках. Зараз наче трошки покращав. Але все одно... Таке)

Мистер Бин тоже на экраны пробился... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ROLF
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Повідомлень: 821
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 07:08

  ROLF написав:Мистер Бин тоже на экраны пробился... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Мистер Бин в сравнении с Горохом - Мерлин Монро ;)
Flamingo
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Подякували: 1913 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 21:40

  Flamingo написав:
  ROLF написав:Мистер Бин тоже на экраны пробился... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Мистер Бин в сравнении с Горохом - Мерлин Монро ;)

Мизантрóп
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Повідомлень: 6172
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Подякували: 1177 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 11:20

День друзів 2021

Хто ще не приєднався до моно, але хоче, поспішайте.
17 вересня ми святкуємо День друзів monobank.
Зареєструєтесь за посиланням і активуєте карту саме сьогодні (17.09) і ми обидва отримаємо по 100 грн кешбеку.
https://monobank.ua/r/HJHksC
Kalgan
 
Повідомлень: 757
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Подякував: 43 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 12:16

Re: Monobank

По ссылке Гороховского сегодня дают 200
https://t.me/OGoMono/700
Bosstone
 
Повідомлень: 1979
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Подякував: 701 раз.
Подякували: 247 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 19:36

Bosstone спасибо, уже потрусили гороха на 200 грн
( порога налили 25к бумаги).
Goodman
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Повідомлень: 4669
З нами з: 23.11.14
Подякував: 711 раз.
Подякували: 497 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 23:02

слабенько ...
http://prntscr.com/1slxpiw
greenozon
 
Повідомлень: 11781
З нами з: 01.06.14
Подякував: 201 раз.
Подякували: 942 раз.
 
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