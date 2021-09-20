RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2283228422852286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
46
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:02

  joik написав:Форумчане, подскажите новичку на ветке моно, комунальные платежи входять в грейс, когда платить коедитными и через приложение моно по единой квитанции?

Оплата налогов тоже входит в грейс.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 475
З нами з: 05.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2283228422852286
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denmayer, Ferlakur і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1211)
20.09.2021 22:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.