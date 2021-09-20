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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:02
joik написав:
Форумчане, подскажите новичку на ветке моно, комунальные платежи входять в грейс, когда платить коедитными и через приложение моно по единой квитанции?
Оплата налогов тоже входит в грейс.
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