Додано: Вів 21 вер, 2021 12:12

Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попробовали нашу карту как вторую или третью и потом решили какая карта должна быть верхней в кошельке.Сейчас мы решили исполнить тоже самое с эквайрингом.Обязательно возьмите про запас, вот почему:– никаких железяк – оплата наведением на QR и потом как у железяки;– QR можно лепить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в оффлайн;– Почти сразу после релиза там появится сервис «buy now pay later», похожий на всем известную Klarna – это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежа и ушел или просто оплатил на 30-тый день.– Он скорее всего дешевле чем то, что у вас есть сейчас. Тариф 1,8% и никаких арендных платежей и замены рулончиков с чеками.– Это mono, Бро! И у нас столько идей, что мы не успеваем их записывать;)Оставляйте заявку на предзаказ и в октябре получите свои «терминалы».Предзаказ нужен нам еще и потому, что мы обломались долго возиться с программированием регистрации и решили параллельно программировать сам эквайринг и «руками» онбордить клиентов через предзаказ. Такое себе, срезание углов для быстрого MVP.Ну что?!Попробуем эквайринг здорового человека вместе?