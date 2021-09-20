Оплата налогов тоже входит в грейс.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 вер, 2021 21:02
Додано: Пон 20 вер, 2021 23:02
Щорічний день PRу горохобанки (підсумки):
Додано: Вів 21 вер, 2021 12:12
Открываем предзаказ на наш mono-эквайринг
Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попробовали нашу карту как вторую или третью и потом решили какая карта должна быть верхней в кошельке.
Сейчас мы решили исполнить тоже самое с эквайрингом.
Обязательно возьмите про запас, вот почему:
– никаких железяк – оплата наведением на QR и потом как у железяки;
– QR можно лепить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в оффлайн;
– Почти сразу после релиза там появится сервис «buy now pay later», похожий на всем известную Klarna – это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежа и ушел или просто оплатил на 30-тый день.
– Он скорее всего дешевле чем то, что у вас есть сейчас. Тариф 1,8% и никаких арендных платежей и замены рулончиков с чеками.
– Это mono, Бро! И у нас столько идей, что мы не успеваем их записывать;)
Оставляйте заявку на предзаказ и в октябре получите свои «терминалы».
Предзаказ нужен нам еще и потому, что мы обломались долго возиться с программированием регистрации и решили параллельно программировать сам эквайринг и «руками» онбордить клиентов через предзаказ. Такое себе, срезание углов для быстрого MVP.
Ну что?!
Попробуем эквайринг здорового человека вместе?
Додано: Вів 21 вер, 2021 15:51
На моё скромное мнение - с точки зрения бизнеса удобно, с точки зрения потребителя который придет расплатиться, а там куар, от беда .
У меня присутствует такое ощущение что потребительскому сегменту mass не зайдет и попросят принести железяку
|