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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2283228422852286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
46
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 21:02

  joik написав:Форумчане, подскажите новичку на ветке моно, комунальные платежи входять в грейс, когда платить коедитными и через приложение моно по единой квитанции?

Оплата налогов тоже входит в грейс.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 20 вер, 2021 23:02

Щорічний день PRу горохобанки (підсумки):
https://youtu.be/A6tSASCbitI
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 12:12

Открываем предзаказ на наш mono-эквайринг

Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попробовали нашу карту как вторую или третью и потом решили какая карта должна быть верхней в кошельке.

Сейчас мы решили исполнить тоже самое с эквайрингом.

Обязательно возьмите про запас, вот почему:
– никаких железяк – оплата наведением на QR и потом как у железяки;
– QR можно лепить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в оффлайн;
– Почти сразу после релиза там появится сервис «buy now pay later», похожий на всем известную Klarna – это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежа и ушел или просто оплатил на 30-тый день.
– Он скорее всего дешевле чем то, что у вас есть сейчас. Тариф 1,8% и никаких арендных платежей и замены рулончиков с чеками.
– Это mono, Бро! И у нас столько идей, что мы не успеваем их записывать;)

Оставляйте заявку на предзаказ и в октябре получите свои «терминалы».
Предзаказ нужен нам еще и потому, что мы обломались долго возиться с программированием регистрации и решили параллельно программировать сам эквайринг и «руками» онбордить клиентов через предзаказ. Такое себе, срезание углов для быстрого MVP.

Ну что?!
Попробуем эквайринг здорового человека вместе?
https://www.monobank.ua/qr

https://t.me/OGoMono/704
miltador
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Повідомлень: 409
З нами з: 08.01.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 85 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 15:51

  miltador написав:Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попробовали нашу карту как вторую или третью и потом решили какая карта должна быть верхней в кошельке.

Сейчас мы решили исполнить тоже самое с эквайрингом.

Обязательно возьмите про запас, вот почему:
– никаких железяк – оплата наведением на QR и потом как у железяки;
– QR можно лепить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в оффлайн;
– Почти сразу после релиза там появится сервис «buy now pay later», похожий на всем известную Klarna – это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежа и ушел или просто оплатил на 30-тый день.
– Он скорее всего дешевле чем то, что у вас есть сейчас. Тариф 1,8% и никаких арендных платежей и замены рулончиков с чеками.
– Это mono, Бро! И у нас столько идей, что мы не успеваем их записывать;)

Оставляйте заявку на предзаказ и в октябре получите свои «терминалы».
Предзаказ нужен нам еще и потому, что мы обломались долго возиться с программированием регистрации и решили параллельно программировать сам эквайринг и «руками» онбордить клиентов через предзаказ. Такое себе, срезание углов для быстрого MVP.

Ну что?!
Попробуем эквайринг здорового человека вместе?
https://www.monobank.ua/qr

https://t.me/OGoMono/704


На моё скромное мнение - с точки зрения бизнеса удобно, с точки зрения потребителя который придет расплатиться, а там куар, от беда :cry: .
У меня присутствует такое ощущение что потребительскому сегменту mass не зайдет и попросят принести железяку
R3WIND
 
Повідомлень: 24
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:00

ага, заподозрят шо п2п :)
v57
 
Повідомлень: 3004
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:30

Re: Monobank

v57 написав:ага, заподозрят шо п2п :)
Если повесят вывеску , что не перевод с МСС кодом и расшифровку (что бы не искать на телефоне) то буду пробовать. Обычно избегаю таких оплат.
lel
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 10.12.13
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:34

Было бы интересно, если они на этот QR дадут повышенный кэшбек.
Adast
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Подякували: 32 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:30

  R3WIND написав:
  miltador написав:Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попробовали нашу карту как вторую или третью и потом решили какая карта должна быть верхней в кошельке.

Сейчас мы решили исполнить тоже самое с эквайрингом.

Обязательно возьмите про запас, вот почему:
– никаких железяк – оплата наведением на QR и потом как у железяки;
– QR можно лепить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в оффлайн;
– Почти сразу после релиза там появится сервис «buy now pay later», похожий на всем известную Klarna – это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежа и ушел или просто оплатил на 30-тый день.
– Он скорее всего дешевле чем то, что у вас есть сейчас. Тариф 1,8% и никаких арендных платежей и замены рулончиков с чеками.
– Это mono, Бро! И у нас столько идей, что мы не успеваем их записывать;)

Оставляйте заявку на предзаказ и в октябре получите свои «терминалы».
Предзаказ нужен нам еще и потому, что мы обломались долго возиться с программированием регистрации и решили параллельно программировать сам эквайринг и «руками» онбордить клиентов через предзаказ. Такое себе, срезание углов для быстрого MVP.

Ну что?!
Попробуем эквайринг здорового человека вместе?
https://www.monobank.ua/qr

https://t.me/OGoMono/704


На моё скромное мнение - с точки зрения бизнеса удобно, с точки зрения потребителя который придет расплатиться, а там куар, от беда :cry: .
У меня присутствует такое ощущение что потребительскому сегменту mass не зайдет и попросят принести железяку


Или хулиганы какой-нибудь свой код подвесят.
Ratatui
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  #<1 ... 2283228422852286
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