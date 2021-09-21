Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попробовали нашу карту как вторую или третью и потом решили какая карта должна быть верхней в кошельке.
Сейчас мы решили исполнить тоже самое с эквайрингом.
Обязательно возьмите про запас, вот почему: – никаких железяк – оплата наведением на QR и потом как у железяки; – QR можно лепить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в оффлайн; – Почти сразу после релиза там появится сервис «buy now pay later», похожий на всем известную Klarna – это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежа и ушел или просто оплатил на 30-тый день. – Он скорее всего дешевле чем то, что у вас есть сейчас. Тариф 1,8% и никаких арендных платежей и замены рулончиков с чеками. – Это mono, Бро! И у нас столько идей, что мы не успеваем их записывать;)
Оставляйте заявку на предзаказ и в октябре получите свои «терминалы». Предзаказ нужен нам еще и потому, что мы обломались долго возиться с программированием регистрации и решили параллельно программировать сам эквайринг и «руками» онбордить клиентов через предзаказ. Такое себе, срезание углов для быстрого MVP.
miltador написав:Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попробовали нашу карту как вторую или третью и потом решили какая карта должна быть верхней в кошельке.
Сейчас мы решили исполнить тоже самое с эквайрингом.
Обязательно возьмите про запас, вот почему: – никаких железяк – оплата наведением на QR и потом как у железяки; – QR можно лепить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в оффлайн; – Почти сразу после релиза там появится сервис «buy now pay later», похожий на всем известную Klarna – это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежа и ушел или просто оплатил на 30-тый день. – Он скорее всего дешевле чем то, что у вас есть сейчас. Тариф 1,8% и никаких арендных платежей и замены рулончиков с чеками. – Это mono, Бро! И у нас столько идей, что мы не успеваем их записывать;)
Оставляйте заявку на предзаказ и в октябре получите свои «терминалы». Предзаказ нужен нам еще и потому, что мы обломались долго возиться с программированием регистрации и решили параллельно программировать сам эквайринг и «руками» онбордить клиентов через предзаказ. Такое себе, срезание углов для быстрого MVP.
На моё скромное мнение - с точки зрения бизнеса удобно, с точки зрения потребителя который придет расплатиться, а там куар, от беда . У меня присутствует такое ощущение что потребительскому сегменту mass не зайдет и попросят принести железяку
miltador написав:Когда мы запускали monobank, мы хотели, чтобы клиенты не отказывались от своих старых, привычных банков, а просто попробовали нашу карту как вторую или третью и потом решили какая карта должна быть верхней в кошельке.
Сейчас мы решили исполнить тоже самое с эквайрингом.
Обязательно возьмите про запас, вот почему: – никаких железяк – оплата наведением на QR и потом как у железяки; – QR можно лепить на кассу, на каждый товар, в онлайн, в оффлайн; – Почти сразу после релиза там появится сервис «buy now pay later», похожий на всем известную Klarna – это когда никаких кредитов, а просто разделил покупку на 4 платежа и ушел или просто оплатил на 30-тый день. – Он скорее всего дешевле чем то, что у вас есть сейчас. Тариф 1,8% и никаких арендных платежей и замены рулончиков с чеками. – Это mono, Бро! И у нас столько идей, что мы не успеваем их записывать;)
Оставляйте заявку на предзаказ и в октябре получите свои «терминалы». Предзаказ нужен нам еще и потому, что мы обломались долго возиться с программированием регистрации и решили параллельно программировать сам эквайринг и «руками» онбордить клиентов через предзаказ. Такое себе, срезание углов для быстрого MVP.
На моё скромное мнение - с точки зрения бизнеса удобно, с точки зрения потребителя который придет расплатиться, а там куар, от беда . У меня присутствует такое ощущение что потребительскому сегменту mass не зайдет и попросят принести железяку