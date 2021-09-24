Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:35

а есть тут клиенты обиженные моней?



зарегал много лет назад карту на мать, где-то за 2 года она получила грн 700 кеша,

где-то в октябре 20 года, заходим новый кеш выбрать, а там нежданчик от скупого банка все зарезано в 1%. пару раз обращался в поддержку, долго они разбирались вообще че за проблема у меня, в итоге вынесли вердикт - вы ОБЯЗАНЫ пользоваться этой картой как основной(!!!) и тогда, когда-нибудь все будет.



понятно карта пошла на полку с таким отношением банка к клиенту, деньги все вывели оттуда, недавно зашел проверить что там и как, смотрю так и стоит этот 1% жлобский + на каждый месяц эти иди*ты накидывают сообщений - типа пользуйтесь нашей картой как основной и все будет когда-то о_О



странно что банк не понимает элементарных вещей, что есть и другие более интересные продукты на рынке и как-бы если они так к клиенту, то и клиент тем же местом к ним может повернуться. так по сути матери (пенсионеру) от них нужен был жалкий кеш на аптеки/продукты иногда...