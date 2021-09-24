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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2285228622872288

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
46
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:41

  Kalgan написав:
  klug написав:
  vpchelko написав:и карточкой?

У цьому суть еквайрингу, ні?

а как карточку с QR-кодом подружить без смартфона у покупателя ?

Извините, но такая задача не стояла. Как подружить с терминалом у кого только нал? Да никак нужна карта. Так и здесь - нужен аппарат, который сможет прочесть qr. Карта тут не при чем. Но монобанда в своем решении во первых делает упор на устойчивый и большой рост платежей по картсчетам без физического использования карт. Он есть и от него никуда не дется. Во вторых своим решением они как бы решают проблему тех точек кто не хочет устанавливать физический терминал. Такое требование законодательства как бы есть, но хитросделанные продаваны обходят его как бы тем что у них терминал перманентно сломан. Теперь им будет проще - терминал как бы есть и законодательство исполнено.
Ну а тем кто использует для покупки в оффлайне исключительно пластик возможно придется таки озадачится покупкой телепона с NFC
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 08:43

за 30 секунд 3 раза услышал "чаевые"
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:54

Нет еще 100 грн

На день друзей зарегили нового перца по ссилке от Гороховского , перец прошел квест , получил карту и.... только 100 грн . Ето нормально?
перец плачет за соткой, как могу, я его утешаю, что ему с порога налили КЛ и в обичном случае он получиб би только 50.
А какая статистика у Вас, Уважаемие мною Господа???
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:04

Re: Monobank

  Goodman написав:А какая статистика у Вас, Уважаемие мною Господа???

У меня всё сошлось: никого не приглашал - ничего не получил :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:35

а есть тут клиенты обиженные моней?

зарегал много лет назад карту на мать, где-то за 2 года она получила грн 700 кеша,
где-то в октябре 20 года, заходим новый кеш выбрать, а там нежданчик от скупого банка все зарезано в 1%. пару раз обращался в поддержку, долго они разбирались вообще че за проблема у меня, в итоге вынесли вердикт - вы ОБЯЗАНЫ пользоваться этой картой как основной(!!!) и тогда, когда-нибудь все будет.

понятно карта пошла на полку с таким отношением банка к клиенту, деньги все вывели оттуда, недавно зашел проверить что там и как, смотрю так и стоит этот 1% жлобский + на каждый месяц эти иди*ты накидывают сообщений - типа пользуйтесь нашей картой как основной и все будет когда-то о_О

странно что банк не понимает элементарных вещей, что есть и другие более интересные продукты на рынке и как-бы если они так к клиенту, то и клиент тем же местом к ним может повернуться. так по сути матери (пенсионеру) от них нужен был жалкий кеш на аптеки/продукты иногда...
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:58

Re: Monobank

Goodman"]А какая статистика у Вас, Уважаемие мною Господа???

Как-то не поверил в гороховские ссылки, перебились с другом сотками)))
Теперь чешу репу, что даёт карта с "уникальным котячим чипом", кроме своей уникальности? :)
Oberon
 
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