а как карточку с QR-кодом подружить без смартфона у покупателя ?
Извините, но такая задача не стояла. Как подружить с терминалом у кого только нал? Да никак нужна карта. Так и здесь - нужен аппарат, который сможет прочесть qr. Карта тут не при чем. Но монобанда в своем решении во первых делает упор на устойчивый и большой рост платежей по картсчетам без физического использования карт. Он есть и от него никуда не дется. Во вторых своим решением они как бы решают проблему тех точек кто не хочет устанавливать физический терминал. Такое требование законодательства как бы есть, но хитросделанные продаваны обходят его как бы тем что у них терминал перманентно сломан. Теперь им будет проще - терминал как бы есть и законодательство исполнено. Ну а тем кто использует для покупки в оффлайне исключительно пластик возможно придется таки озадачится покупкой телепона с NFC
На день друзей зарегили нового перца по ссилке от Гороховского , перец прошел квест , получил карту и.... только 100 грн . Ето нормально? перец плачет за соткой, как могу, я его утешаю, что ему с порога налили КЛ и в обичном случае он получиб би только 50. А какая статистика у Вас, Уважаемие мною Господа???
зарегал много лет назад карту на мать, где-то за 2 года она получила грн 700 кеша, где-то в октябре 20 года, заходим новый кеш выбрать, а там нежданчик от скупого банка все зарезано в 1%. пару раз обращался в поддержку, долго они разбирались вообще че за проблема у меня, в итоге вынесли вердикт - вы ОБЯЗАНЫ пользоваться этой картой как основной(!!!) и тогда, когда-нибудь все будет.
понятно карта пошла на полку с таким отношением банка к клиенту, деньги все вывели оттуда, недавно зашел проверить что там и как, смотрю так и стоит этот 1% жлобский + на каждый месяц эти иди*ты накидывают сообщений - типа пользуйтесь нашей картой как основной и все будет когда-то о_О
странно что банк не понимает элементарных вещей, что есть и другие более интересные продукты на рынке и как-бы если они так к клиенту, то и клиент тем же местом к ним может повернуться. так по сути матери (пенсионеру) от них нужен был жалкий кеш на аптеки/продукты иногда...