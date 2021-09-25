Добрий ранок. Моня карав свиноту з АТБ уже на другий рік свого існування. У А-Банки з інновацій лише скіни карток та каруселька.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 вер, 2021 15:43
Re: Monobank
Добрий ранок. Моня карав свиноту з АТБ уже на другий рік свого існування. У А-Банки з інновацій лише скіни карток та каруселька.
Додано: Суб 25 вер, 2021 15:52
Додано: Нед 26 вер, 2021 11:41
Брал в августе машину на Кипре - заплатил одной, гарантийный депозит закрыл другой, обе карты не мои
Додано: Нед 26 вер, 2021 12:01
Не буду спорить - в разных странах бывает по разному. В некоторых вам не дадут машину по вашей карте только потому что у нее не бин кредитки. Но из-за ачивок я точно не буду ничего делать
Додано: Нед 26 вер, 2021 14:14
Детские карты
Цікавий досвід "на заметку" татусям та матусям -
Якщо ваша дитина, громадянин України, але має свідоцтво про народження іншої країни(не агресора), не марнуйте час намагаючись відкрити дитячу картку Моно...на жаль, наразі, це неможливо...з власного досвіду....не витрачайте час на спілкування з службою підтримки, вони, нажаль, у цьому випадку, нічого зробити не можуть.
Додано: Нед 26 вер, 2021 14:20
Додано: Нед 26 вер, 2021 14:22
Re: Monobank
Чому? Тільки в мене знайомих ще 4 таких сім'ї...це тільки з тих хто зараз в Україні
Додано: Нед 26 вер, 2021 14:39
Представители этих семей зарегистрированы на форуме?
Понимаете в традиционных украинских семьях как бы принято рожать детей ближе к месту основного проживания. Например среди всех кого я знаю никто не рожал детей за границей. Все старались не ехать никуда на поздних сроках.
То есть если не брать круг ваших знакомых - все таки среди граждан Украины рождение ребенка за границей явление весьма не частое. А плюс ко всему еще надо чтобы этим людям вдруг понадобилось открыть детскую карту в моне. Тоже не очень нужная вещь в хозяйстве без которой можно обойтись (ну если только вы не горели получить на день друзей карту с котомордой:)). То есть в итоге имеем два события с весьма низкой вероятностью. Вероятность того что они оба в итоге произойдут = произведению этих вероятностей, то есть величина еще меньше. Вот исходя из этих размышлений я и сделал свой вывод
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