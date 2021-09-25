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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2286228722882289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
46
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 15:43

Re: Monobank

  Вкладчик1234 написав:Обкатали идею на абанке, и теперь запустили на "оригинале".
Всё для "любимых" и "лучших" клиентов
Но об этом "ноу-хау" у себя в бложеке Горох наверно не расскажет

Добрий ранок. Моня карав свиноту з АТБ уже на другий рік свого існування. У А-Банки з інновацій лише скіни карток та каруселька.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 15:52

  klug написав:Добрий ранок. Моня карав свиноту з АТБ уже на другий рік свого існування. У А-Банки з інновацій лише скіни карток та каруселька.

Карусель - такая себе инновация.
Скорее - хрень собачья. Прикольно, но жутко неудобно
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 11:41

  Flamingo написав:
  klug написав:
  Oberon написав:Теперь чешу репу, что даёт карта с "уникальным котячим чипом", кроме своей уникальности?

Що дають наліпки окрім своєї липкості?

А зачем нужны ачивки? ;) Я чуть дочь свою не стукнул когда она мне заявила на днях: "пап а ты ж как за границей будешь машину брать - заплати моей моней - мне ачивку дадут за аренду машинки". Отвечаю: "Мне есть чем заплатить чтобы получить пусть хоть 1% но кэшбека. Ну и выключай ачивки, а включай мосК - при получении машины - имя на карте и в правах должны совпадать" ;)

Брал в августе машину на Кипре - заплатил одной, гарантийный депозит закрыл другой, обе карты не мои 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:01

Не буду спорить - в разных странах бывает по разному. В некоторых вам не дадут машину по вашей карте только потому что у нее не бин кредитки. Но из-за ачивок я точно не буду ничего делать ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:14

Детские карты

Цікавий досвід "на заметку" татусям та матусям -
Якщо ваша дитина, громадянин України, але має свідоцтво про народження іншої країни(не агресора), не марнуйте час намагаючись відкрити дитячу картку Моно...на жаль, наразі, це неможливо...з власного досвіду....не витрачайте час на спілкування з службою підтримки, вони, нажаль, у цьому випадку, нічого зробити не можуть.
Reserve
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:20

  Reserve написав:Цікавий досвід "на заметку" татусям та матусям.

Думаю ваш опыт на этом форуме пригодится никому. Уж больно он specific ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:22

Re: Monobank

Чому? Тільки в мене знайомих ще 4 таких сім'ї...це тільки з тих хто зараз в Україні
Reserve
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:39

  Reserve написав:Чому? Тільки в мене знайомих ще 4 таких сім'ї...це тільки з тих хто зараз в Україні

Представители этих семей зарегистрированы на форуме?
Понимаете в традиционных украинских семьях как бы принято рожать детей ближе к месту основного проживания. Например среди всех кого я знаю никто не рожал детей за границей. Все старались не ехать никуда на поздних сроках.
То есть если не брать круг ваших знакомых - все таки среди граждан Украины рождение ребенка за границей явление весьма не частое. А плюс ко всему еще надо чтобы этим людям вдруг понадобилось открыть детскую карту в моне. Тоже не очень нужная вещь в хозяйстве без которой можно обойтись (ну если только вы не горели получить на день друзей карту с котомордой:)). То есть в итоге имеем два события с весьма низкой вероятностью. Вероятность того что они оба в итоге произойдут = произведению этих вероятностей, то есть величина еще меньше. Вот исходя из этих размышлений я и сделал свой вывод ;)
Flamingo
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