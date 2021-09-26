Ваша информация не соответствует действительности, то есть, является дезинформацией. Сомневаюсь, что вы хотели кому-то помочь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 вер, 2021 15:46
Додано: Нед 26 вер, 2021 15:56
Моя інформація це 100 відсотків власний досвід. яку я можу підтвердити скрінами з чату с службою підтримки...Якщо у вас вийшло відкрити дитячу карту дитині с іноземним свідоцтвом - будь ласка поділіться досвідом та алгоритмом.
Додано: Нед 26 вер, 2021 16:21
Додано: Нед 26 вер, 2021 16:39
Додано: Нед 26 вер, 2021 16:53
Re: Monobank
Reserve То есть, все-таки в монобанке можно оформить детскую карту тем, у кого иностранное свидетельство о рождении. Насколько я понял, в вашем случае просто какие-то проблемы с документами, из-за которых вы сами не захотели оформлять детскую карту.
Тем не менее, думаю, что это можно исправить и карту вы сможете оформить, если захотите.
Додано: Нед 26 вер, 2021 17:02
Bosstone
ні, нажаль неможливо
служба підтримки та,судячи з всього, окремо від них тех відділ, намагались це зробити в "ручному режимі"(дуже багато разів намагались...) - але безрезультатно
проблема з документами одна) - це не українське свідоцтво, система не розпізнає його, а "ручний" режим для підтвердження документів службою підтримки не відпрацьований технічно...я багато разів отримував згоду і в чаті і навіть в программі банка згоду що документи пройшли перевірку, але процесс знов крашився на наступних етапах
доречі ви так і не описали власний успішний досвід...
Додано: Нед 26 вер, 2021 20:26
Вас просто тролять - не звертайте уваги. Правильно зробили, що поділилися. У кота взагалі проблеми з іноземними документами. Рости хочуть, а іноземним студентам картки робити теж не захотіли, навіть без КЛ, хоча законодавство дозволяє.
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