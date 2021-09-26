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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2287228822892290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
46
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 15:46

  Reserve написав:В будь якому випадку - це просто інформація...1 хвилина ознайомлення зекономить комусь дуже багато часу

Ваша информация не соответствует действительности, то есть, является дезинформацией. Сомневаюсь, что вы хотели кому-то помочь.
Bosstone
 
Повідомлень: 1993
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 15:56

Моя інформація це 100 відсотків власний досвід. яку я можу підтвердити скрінами з чату с службою підтримки...Якщо у вас вийшло відкрити дитячу карту дитині с іноземним свідоцтвом - будь ласка поділіться досвідом та алгоритмом.
Reserve
 
Повідомлень: 94
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 16:21

  Reserve написав:я можу підтвердити скрінами з чату с службою підтримки

Пожалуйста, со скринами по идее должно быть убедительней, чем на словах.
Bosstone
 
Повідомлень: 1993
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 16:39

Bosstone

червоним початок спілкування та кінець) між ними кілька СОТЕНЬ меседжів та фото
з 14 вересня вже ніхто не відкликався) та й добре - бо дуже виснажливо...Зображення
Reserve
 
Повідомлень: 94
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 16:53

Re: Monobank

Reserve То есть, все-таки в монобанке можно оформить детскую карту тем, у кого иностранное свидетельство о рождении. Насколько я понял, в вашем случае просто какие-то проблемы с документами, из-за которых вы сами не захотели оформлять детскую карту.
Тем не менее, думаю, что это можно исправить и карту вы сможете оформить, если захотите.
Bosstone
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 21.04.10
Подякував: 716 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 17:02

Bosstone

ні, нажаль неможливо
служба підтримки та,судячи з всього, окремо від них тех відділ, намагались це зробити в "ручному режимі"(дуже багато разів намагались...) - але безрезультатно

проблема з документами одна) - це не українське свідоцтво, система не розпізнає його, а "ручний" режим для підтвердження документів службою підтримки не відпрацьований технічно...я багато разів отримував згоду і в чаті і навіть в программі банка згоду що документи пройшли перевірку, але процесс знов крашився на наступних етапах

доречі ви так і не описали власний успішний досвід...
Reserve
 
Повідомлень: 94
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:26

  Reserve написав:доречі ви так і не описали власний успішний досвід...

Вас просто тролять - не звертайте уваги. Правильно зробили, що поділилися. У кота взагалі проблеми з іноземними документами. Рости хочуть, а іноземним студентам картки робити теж не захотіли, навіть без КЛ, хоча законодавство дозволяє.
klug
 
Повідомлень: 6112
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  #<1 ... 2287228822892290
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