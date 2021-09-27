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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 04:54
Anadonta написав:
Подскажите, кто пользуется, премиальная карта от Моно, выпуск которой стоит 500 грн. и ежемесячное обслуживание 250 грн., - действительно не требует определенных оборотов в месяц для бесплатного пользования Fast line, Lounge Key и прочими плюшками, в т.ч. бесплатными тестами на корону?
Да, не требует.
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