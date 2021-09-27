|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 04:54
Anadonta написав:
Подскажите, кто пользуется, премиальная карта от Моно, выпуск которой стоит 500 грн. и ежемесячное обслуживание 250 грн., - действительно не требует определенных оборотов в месяц для бесплатного пользования Fast line, Lounge Key и прочими плюшками, в т.ч. бесплатными тестами на корону?
Да, не требует.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3084
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:58
ingtrans
А обычная черная, которая детектиться как Infinite в терминалах 444111
В аеропорту подходит для Fast line?)
-
Onore
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:05
Onore написав:ingtrans
А обычная черная, которая детектиться как Infinite в терминалах 444111
В аеропорту подходит для Fast line?)
Не обычная черная а та карта за которую оформление 500 и абонка 250
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7080
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 1957 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:13
Onore написав:ingtrans
А обычная черная, которая детектиться как Infinite в терминалах 444111
В аеропорту подходит для Fast line?)
Нет, конечно. Она совсем не как Infinite. Просто у всех карт Visa от моно, от детской и до IRON, один и тот же бин. А для аэропортовских сервисов подходит платиновая и IRON.
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 3084
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|