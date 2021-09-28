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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 вер, 2021 04:54
Anadonta написав:
Подскажите, кто пользуется, премиальная карта от Моно, выпуск которой стоит 500 грн. и ежемесячное обслуживание 250 грн., - действительно не требует определенных оборотов в месяц для бесплатного пользования Fast line, Lounge Key и прочими плюшками, в т.ч. бесплатными тестами на корону?
Да, не требует.
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ingtrans
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:58
ingtrans
А обычная черная, которая детектиться как Infinite в терминалах 444111
В аеропорту подходит для Fast line?)
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Onore
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:05
Onore написав:ingtrans
А обычная черная, которая детектиться как Infinite в терминалах 444111
В аеропорту подходит для Fast line?)
Не обычная черная а та карта за которую оформление 500 и абонка 250
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Flamingo
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:13
Onore написав:ingtrans
А обычная черная, которая детектиться как Infinite в терминалах 444111
В аеропорту подходит для Fast line?)
Нет, конечно. Она совсем не как Infinite. Просто у всех карт Visa от моно, от детской и до IRON, один и тот же бин. А для аэропортовских сервисов подходит платиновая и IRON.
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ingtrans
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:33
Гороховский:
К нам приехал на тесты первый банкомат – банкомат mono.
Будем делать из него красивую, простую и удобную машину.
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ingtrans
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Додано: Вів 28 вер, 2021 22:41
кто покупал картой мони в эльдорадо - эти 5% партнерских дают всегда независимо от других акций магаза?
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mephala
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Додано: Сер 29 вер, 2021 04:26
mephala написав:
кто покупал картой мони в эльдорадо - эти 5% партнерских дают всегда независимо от других акций магаза?
Да, расчет на терминале был
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Мизантрóп
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Додано: Сер 29 вер, 2021 14:49
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vladkuzmin870
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Додано: Сер 29 вер, 2021 15:16
маркетинг, недавно же была объява от Привата привязывать симки
в остальном метода проста и понятна
ну девочка, конечно, фразы глотает, ну так на то она и девочка, а мужичок в Херсоне, видимо, за богатенького канал
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cohan
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