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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2288228922902291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
46
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 04:54

  Anadonta написав:Подскажите, кто пользуется, премиальная карта от Моно, выпуск которой стоит 500 грн. и ежемесячное обслуживание 250 грн., - действительно не требует определенных оборотов в месяц для бесплатного пользования Fast line, Lounge Key и прочими плюшками, в т.ч. бесплатными тестами на корону?

Да, не требует.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 09:58

ingtrans

А обычная черная, которая детектиться как Infinite в терминалах 444111
В аеропорту подходит для Fast line?)
Onore
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:05

  Onore написав:ingtrans

А обычная черная, которая детектиться как Infinite в терминалах 444111
В аеропорту подходит для Fast line?)

Не обычная черная а та карта за которую оформление 500 и абонка 250
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:13

  Onore написав:ingtrans

А обычная черная, которая детектиться как Infinite в терминалах 444111
В аеропорту подходит для Fast line?)

Нет, конечно. Она совсем не как Infinite. Просто у всех карт Visa от моно, от детской и до IRON, один и тот же бин. А для аэропортовских сервисов подходит платиновая и IRON.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:33

Re: Monobank

Гороховский:
К нам приехал на тесты первый банкомат – банкомат mono.
Будем делать из него красивую, простую и удобную машину.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:41

Re: Monobank

кто покупал картой мони в эльдорадо - эти 5% партнерских дают всегда независимо от других акций магаза?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 04:26

  mephala написав:кто покупал картой мони в эльдорадо - эти 5% партнерских дают всегда независимо от других акций магаза?

Да, расчет на терминале был
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 14:49

Re: Monobank

На минфине два новых отзыва о взломе аккаунта у Моно, причем похожих по своей сути https://minfin.com.ua/company/monobank/review/247338/ и https://minfin.com.ua/company/monobank/review/247333/ , что думаете?
vladkuzmin870
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:16

  vladkuzmin870 написав:На минфине два новых отзыва о взломе аккаунта у Моно, причем похожих по своей сути https://minfin.com.ua/company/monobank/review/247338/ и https://minfin.com.ua/company/monobank/review/247333/ , что думаете?


маркетинг, недавно же была объява от Привата привязывать симки
в остальном метода проста и понятна
ну девочка, конечно, фразы глотает, ну так на то она и девочка, а мужичок в Херсоне, видимо, за богатенького канал
cohan
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  #<1 ... 2288228922902291
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