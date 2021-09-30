Подскажите,
минус по белой карте чем чреват?
Поддержка ничего сказать не может, откуда взялся - не знают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:55
Подскажите,
минус по белой карте чем чреват?
Поддержка ничего сказать не может, откуда взялся - не знают.
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:02
Сеть мастеркарда упала. Но виза продолжала работать.
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