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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:55
Подскажите,
минус по белой карте чем чреват?
Поддержка ничего сказать не может, откуда взялся - не знают.
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ВIВ
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:02
Вкладчик1234 написав:
Друг (которого я давно привёл в моно) звонил только что, жаловался что моно не может оплатить в АТБ.
Я смотрю в соседних темах Абанка и ПУМБа тоже есть жалобы.
Обычный конец месяца, и хвалёные "ойти-стартапы" не могут подняться почти целый день
Сеть мастеркарда упала. Но виза продолжала работать.
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Bosstone
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:59
Bosstone написав: Вкладчик1234 написав:
Друг (которого я давно привёл в моно) звонил только что, жаловался что моно не может оплатить в АТБ.
Я смотрю в соседних темах Абанка и ПУМБа тоже есть жалобы.
Обычный конец месяца, и хвалёные "ойти-стартапы" не могут подняться почти целый день
Сеть мастеркарда упала. Но виза продолжала работать.
Платил визой в АТБ, около 19.00, списало 2 раза, создал заявку, разбираются. Карта виза, новая, с котиком на чипе.
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pfauter
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:34
pfauter написав: Bosstone написав: Вкладчик1234 написав:
Друг (которого я давно привёл в моно) звонил только что, жаловался что моно не может оплатить в АТБ.
Я смотрю в соседних темах Абанка и ПУМБа тоже есть жалобы.
Обычный конец месяца, и хвалёные "ойти-стартапы" не могут подняться почти целый день
Сеть мастеркарда упала. Но виза продолжала работать.
Платил визой в АТБ, около 19.00, списало 2 раза, создал заявку, разбираются. Карта виза, новая, с котиком на чипе.
Значит не только МС виноват
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