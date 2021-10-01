RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2289229022912292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
46
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:55

Подскажите,
минус по белой карте чем чреват?
Поддержка ничего сказать не может, откуда взялся - не знают.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 03.02.21
Подякував: 6 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:02

  Вкладчик1234 написав:Друг (которого я давно привёл в моно) звонил только что, жаловался что моно не может оплатить в АТБ.
Я смотрю в соседних темах Абанка и ПУМБа тоже есть жалобы.
Обычный конец месяца, и хвалёные "ойти-стартапы" не могут подняться почти целый день

Сеть мастеркарда упала. Но виза продолжала работать.
Bosstone
 
Повідомлень: 2010
З нами з: 21.04.10
Подякував: 718 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 21:59

  Bosstone написав:
  Вкладчик1234 написав:Друг (которого я давно привёл в моно) звонил только что, жаловался что моно не может оплатить в АТБ.
Я смотрю в соседних темах Абанка и ПУМБа тоже есть жалобы.
Обычный конец месяца, и хвалёные "ойти-стартапы" не могут подняться почти целый день

Сеть мастеркарда упала. Но виза продолжала работать.


Платил визой в АТБ, около 19.00, списало 2 раза, создал заявку, разбираются. Карта виза, новая, с котиком на чипе.
pfauter
 
Повідомлень: 304
З нами з: 06.01.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 22:34

Re: Monobank

pfauter написав:
  Bosstone написав:
  Вкладчик1234 написав:Друг (которого я давно привёл в моно) звонил только что, жаловался что моно не может оплатить в АТБ.
Я смотрю в соседних темах Абанка и ПУМБа тоже есть жалобы.
Обычный конец месяца, и хвалёные "ойти-стартапы" не могут подняться почти целый день

Сеть мастеркарда упала. Но виза продолжала работать.


Платил визой в АТБ, около 19.00, списало 2 раза, создал заявку, разбираются. Карта виза, новая, с котиком на чипе.
Значит не только МС виноват
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3639
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 00:53

Re: Monobank

Делал оплату от имени другого лица, после нажатия кнопки "оплатить" Моно подменил ФИО плательщика на мое.
Это я увидел уже в квитанции, до совершения оплаты все поля были заполнены правильно.
Поддержка утверждает, что так и должно быть.
Мои доводы, что несколько дней назад все работало корректно
и что тайная подмена ФИО плательщика - это неправильно, на них не подействовали.
Принимать заявку на исправление этого глюка не стали.
Подскажите какие банки дают возможность совершить оплату от другого имени?
Приват знаю, какие еще?
акет
 
Повідомлень: 202
З нами з: 12.11.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2289229022912292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (637)
02.10.2021 02:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.