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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:55
Подскажите,
минус по белой карте чем чреват?
Поддержка ничего сказать не может, откуда взялся - не знают.
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ВIВ
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:02
Вкладчик1234 написав:
Друг (которого я давно привёл в моно) звонил только что, жаловался что моно не может оплатить в АТБ.
Я смотрю в соседних темах Абанка и ПУМБа тоже есть жалобы.
Обычный конец месяца, и хвалёные "ойти-стартапы" не могут подняться почти целый день
Сеть мастеркарда упала. Но виза продолжала работать.
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Bosstone
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Додано: Чет 30 вер, 2021 21:59
Bosstone написав: Вкладчик1234 написав:
Друг (которого я давно привёл в моно) звонил только что, жаловался что моно не может оплатить в АТБ.
Я смотрю в соседних темах Абанка и ПУМБа тоже есть жалобы.
Обычный конец месяца, и хвалёные "ойти-стартапы" не могут подняться почти целый день
Сеть мастеркарда упала. Но виза продолжала работать.
Платил визой в АТБ, около 19.00, списало 2 раза, создал заявку, разбираются. Карта виза, новая, с котиком на чипе.
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pfauter
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Додано: Чет 30 вер, 2021 22:34
pfauter написав: Bosstone написав: Вкладчик1234 написав:
Друг (которого я давно привёл в моно) звонил только что, жаловался что моно не может оплатить в АТБ.
Я смотрю в соседних темах Абанка и ПУМБа тоже есть жалобы.
Обычный конец месяца, и хвалёные "ойти-стартапы" не могут подняться почти целый день
Сеть мастеркарда упала. Но виза продолжала работать.
Платил визой в АТБ, около 19.00, списало 2 раза, создал заявку, разбираются. Карта виза, новая, с котиком на чипе.
Значит не только МС виноват
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2XL
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Додано: Суб 02 жов, 2021 00:53
Делал оплату от имени другого лица, после нажатия кнопки "оплатить" Моно подменил ФИО плательщика на мое.
Это я увидел уже в квитанции, до совершения оплаты все поля были заполнены правильно.
Поддержка утверждает, что так и должно быть.
Мои доводы, что несколько дней назад все работало корректно
и что тайная подмена ФИО плательщика - это неправильно, на них не подействовали.
Принимать заявку на исправление этого глюка не стали.
Подскажите какие банки дают возможность совершить оплату от другого имени?
Приват знаю, какие еще?
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акет
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Додано: Суб 02 жов, 2021 08:09
акет написав:
Делал оплату от имени другого лица, после нажатия кнопки "оплатить" Моно подменил ФИО плательщика на мое.
Это я увидел уже в квитанции, до совершения оплаты все поля были заполнены правильно.
Поддержка утверждает, что так и должно быть.
А какая фамилия "Отправителя" светится во входящих документах?
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Bosstone
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Додано: Суб 02 жов, 2021 10:19
акет, банк отправляет "прямой" платёж, т. е. отправителем (ФИО и ИНН) будет владелец счёта. А вот ФИО за кого сделан платёж должно быть указано в назначении платежа, если своим назначением не забили место (поле не резиновое и может вместить всего лишь 160 символов).
Что у Вас?
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MASolomko
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Додано: Нед 03 жов, 2021 23:06
Все года платил нормально, указывал в поле "ФИО плательщика" ФИО другого человека (за которого хотел сделать платеж) и в квитанции всегда до этого светилось ФИО другого человека (именно то, что указывал при заполнении реквизитов.
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акет
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Додано: Нед 03 жов, 2021 23:10
Bosstone написав: акет написав:
Делал оплату от имени другого лица, после нажатия кнопки "оплатить" Моно подменил ФИО плательщика на мое.
Это я увидел уже в квитанции, до совершения оплаты все поля были заполнены правильно.
Поддержка утверждает, что так и должно быть.
А какая фамилия "Отправителя" светится во входящих документах?
В реквизитах пишу ФИО (плательщик) другого человека, а в квитанции Моно (без предупреждения) вставляет мое ФИО (плательщик).
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акет
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