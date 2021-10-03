Подскажите,
минус по белой карте чем чреват?
Поддержка ничего сказать не может, откуда взялся - не знают.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:55
Подскажите,
минус по белой карте чем чреват?
Поддержка ничего сказать не может, откуда взялся - не знают.
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:02
Сеть мастеркарда упала. Но виза продолжала работать.
Додано: Чет 30 вер, 2021 21:59
Платил визой в АТБ, около 19.00, списало 2 раза, создал заявку, разбираются. Карта виза, новая, с котиком на чипе.
Додано: Чет 30 вер, 2021 22:34
Re: Monobank
Значит не только МС виноват
Додано: Суб 02 жов, 2021 00:53
Re: Monobank
Делал оплату от имени другого лица, после нажатия кнопки "оплатить" Моно подменил ФИО плательщика на мое.
Это я увидел уже в квитанции, до совершения оплаты все поля были заполнены правильно.
Поддержка утверждает, что так и должно быть.
Мои доводы, что несколько дней назад все работало корректно
и что тайная подмена ФИО плательщика - это неправильно, на них не подействовали.
Принимать заявку на исправление этого глюка не стали.
Подскажите какие банки дают возможность совершить оплату от другого имени?
Приват знаю, какие еще?
Додано: Суб 02 жов, 2021 08:09
А какая фамилия "Отправителя" светится во входящих документах?
Додано: Суб 02 жов, 2021 10:19
Re: Monobank
акет, банк отправляет "прямой" платёж, т. е. отправителем (ФИО и ИНН) будет владелец счёта. А вот ФИО за кого сделан платёж должно быть указано в назначении платежа, если своим назначением не забили место (поле не резиновое и может вместить всего лишь 160 символов).
Что у Вас?
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:06
Re: Monobank
Все года платил нормально, указывал в поле "ФИО плательщика" ФИО другого человека (за которого хотел сделать платеж) и в квитанции всегда до этого светилось ФИО другого человека (именно то, что указывал при заполнении реквизитов.
Додано: Нед 03 жов, 2021 23:10
В реквизитах пишу ФИО (плательщик) другого человека, а в квитанции Моно (без предупреждения) вставляет мое ФИО (плательщик).
Додано: Пон 04 жов, 2021 05:02
Re: Monobank
акет, в поле квитанции "Призначення платежу" указано ФИО того, за кого платили или нет?
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