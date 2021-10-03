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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Monobank 4 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО (Грубіянили і т.і.)
5%
6
2 - ПОГАНО (Некомпетентно)
7%
8
3 - ЗАДОВІЛЬНО (Хотілося б краще)
11%
13
4 - НОРМАЛЬНО (Як і повинно бути)
41%
50
5 - ВІДМІННО (Дуже сподобалося)
37%
46
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:28

Re: Monobank

Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:44

  ВIВ написав:Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?

Не может. Сначала включится грейс, после его окончания пойдут проценты и штрафы.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:02

Re: Monobank

  Bosstone написав:Сначала включится грейс,

Ну пусть повисит месяцок.
Хотя в тарифах не нашел ничего про % за овердрафт для белой.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:20

  Bosstone написав:
  ВIВ написав:Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?

Не может. Сначала включится грейс, после его окончания пойдут проценты и штрафы.

Грейс на білій - це щось нове. Думаю, що навіть цар Горох здивується.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:53

  ВIВ написав:Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?

а как Вы в минус залезете по белой?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:23

  Вадим Жураковский написав:
  ВIВ написав:Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?

а как Вы в минус залезете по белой?

Возможно, несанкц
Faceless
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