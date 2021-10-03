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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 жов, 2021 08:28
Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?
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ВIВ
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:44
ВIВ написав:
Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?
Не может. Сначала включится грейс, после его окончания пойдут проценты и штрафы.
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Bosstone
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:02
Bosstone написав:
Сначала включится грейс,
Ну пусть повисит месяцок.
Хотя в тарифах не нашел ничего про % за овердрафт для белой.
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ВIВ
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:20
Bosstone написав: ВIВ написав:
Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?
Не может. Сначала включится грейс, после его окончания пойдут проценты и штрафы.
Грейс на білій - це щось нове. Думаю, що навіть цар Горох здивується.
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klug
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:53
ВIВ написав:
Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?
а как Вы в минус залезете по белой?
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Вадим Жураковский
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Додано: Пон 04 жов, 2021 14:23
Вадим Жураковский написав: ВIВ написав:
Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?
а как Вы в минус залезете по белой?
Возможно, несанкц
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Faceless
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:55
Вадим Жураковский написав:
а как Вы в минус залезете по белой?
Один з кейсів, як залізти - моно робить помилкове нарахування відсотків, клієнт швидко перевів собі ці кошти на чорну, банк відкотив нарахування - все, біла в мінусі.
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