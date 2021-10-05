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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 124
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
50
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
47
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:28

Re: Monobank

Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:44

  ВIВ написав:Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?

Не может. Сначала включится грейс, после его окончания пойдут проценты и штрафы.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:02

Re: Monobank

  Bosstone написав:Сначала включится грейс,

Ну пусть повисит месяцок.
Хотя в тарифах не нашел ничего про % за овердрафт для белой.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:20

  Bosstone написав:
  ВIВ написав:Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?

Не может. Сначала включится грейс, после его окончания пойдут проценты и штрафы.

Грейс на білій - це щось нове. Думаю, що навіть цар Горох здивується.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:53

  ВIВ написав:Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?

а как Вы в минус залезете по белой?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:23

  Вадим Жураковский написав:
  ВIВ написав:Чем чревато наличие минуса на белой карте, может минус висеть вечно без штрафных санкций?

а как Вы в минус залезете по белой?

Возможно, несанкц
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 17:55

  Вадим Жураковский написав:а как Вы в минус залезете по белой?

Один з кейсів, як залізти - моно робить помилкове нарахування відсотків, клієнт швидко перевів собі ці кошти на чорну, банк відкотив нарахування - все, біла в мінусі.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:15

Re: Monobank

  Вадим Жураковский написав:а как Вы в минус залезете по белой?

Случайно произошло в пятницу - конец квартала.
Толкнул p2p на моно 4тыс. со скунса, затем с МОНО пульнул p2p на А-банк.
А-банком рассчитался через терминал.
А через пол-часа "система мастеркард дала отбой (как пишут ГЛ МОНО)".
И 4 тыс. якобы по их словам вернулись на скунса :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:20

  ingtrans написав:
  Goodman написав:А какая статистика у Вас, Уважаемие мною Господа???

У меня всё сошлось: никого не приглашал - ничего не получил :)

Аналогічно. Проігнорував цей атракціон :-)
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 21:43

  AleksD написав:
  ingtrans написав:
  Goodman написав:А какая статистика у Вас, Уважаемие мною Господа???

У меня всё сошлось: никого не приглашал - ничего не получил :)

Аналогічно. Проігнорував цей атракціон :-)

Претендуєте на картку з чіпом у вигляді свинячого рильця?
klug
 
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