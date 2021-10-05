Какой сейчас лимит на бесплатное снятие налички по черной карте?
В банкомате я знаю даже родном универсаловском без 0.5% комиссии не снимешь, а что например если снимать в кассе универсала? Можно ли снять свои 100К спокойно? А 150К?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 23:29
Какой сейчас лимит на бесплатное снятие налички по черной карте?
В банкомате я знаю даже родном универсаловском без 0.5% комиссии не снимешь, а что например если снимать в кассе универсала? Можно ли снять свои 100К спокойно? А 150К?
|