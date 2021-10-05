RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2291229222932294

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 124
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
50
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
47
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 23:29

Какой сейчас лимит на бесплатное снятие налички по черной карте?
В банкомате я знаю даже родном универсаловском без 0.5% комиссии не снимешь, а что например если снимать в кассе универсала? Можно ли снять свои 100К спокойно? А 150К?
Mavr
 
Повідомлень: 152
З нами з: 13.06.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 00:42

  Mavr написав:Какой сейчас лимит на бесплатное снятие налички по черной карте?
В банкомате я знаю даже родном универсаловском без 0.5% комиссии не снимешь, а что например если снимать в кассе универсала? Можно ли снять свои 100К спокойно? А 150К?

Лимита на снятие с карты в кассе нет. Лимит на снятие без комиссии целевых поступлений - 50 тыс. грн. в месяц.
Bosstone
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 21.04.10
Подякував: 720 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:11

Re: Monobank

  Bosstone написав:Лимита на снятие с карты в кассе нет


это понятно что нет, я написал про лимит на бесплатное снятие :D
В тарифах про кассу строчки не нашел, просветите плиз какой процент комиса если снимать в кассе? 0.5, как и по карте?
Mavr
 
Повідомлень: 152
З нами з: 13.06.17
Подякував: 23 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:32

  Mavr написав:
  Bosstone написав:Лимита на снятие с карты в кассе нет


это понятно что нет, я написал про лимит на бесплатное снятие :D
В тарифах про кассу строчки не нашел, просветите плиз какой процент комиса если снимать в кассе? 0.5, как и по карте?

тариф везде одинаковый (не зависит от места снятия)
Bosstone
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 21.04.10
Подякував: 720 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2291229222932294
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Aps, lel, ramaz, V2 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.