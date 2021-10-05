Monobank
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Додано: Вів 05 жов, 2021 23:29
Какой сейчас лимит на бесплатное снятие налички по черной карте?
В банкомате я знаю даже родном универсаловском без 0.5% комиссии не снимешь, а что например если снимать в кассе универсала? Можно ли снять свои 100К спокойно? А 150К?
Mavr
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Додано: Сер 06 жов, 2021 00:42
Mavr написав:
Какой сейчас лимит на бесплатное снятие налички по черной карте?
В банкомате я знаю даже родном универсаловском без 0.5% комиссии не снимешь, а что например если снимать в кассе универсала? Можно ли снять свои 100К спокойно? А 150К?
Лимита на снятие с карты в кассе нет. Лимит на снятие без комиссии целевых поступлений - 50 тыс. грн. в месяц.
Bosstone
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Додано: Сер 06 жов, 2021 09:11
Bosstone написав:
Лимита на снятие с карты в кассе нет
это понятно что нет, я написал про лимит на
бесплатное
снятие
В
тарифах
про кассу строчки не нашел, просветите плиз какой процент комиса если снимать в кассе? 0.5, как и по карте?
Mavr
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Додано: Сер 06 жов, 2021 09:32
Mavr написав: Bosstone написав:
Лимита на снятие с карты в кассе нет
это понятно что нет, я написал про лимит на
бесплатное
снятие
В
тарифах
про кассу строчки не нашел, просветите плиз какой процент комиса если снимать в кассе? 0.5, как и по карте?
тариф внутри страны везде одинаковый (не зависит от места снятия)
Bosstone
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Додано: Сер 06 жов, 2021 09:55
Mavr написав: Bosstone написав:
Лимита на снятие с карты в кассе нет
это понятно что нет, я написал про лимит на
бесплатное
снятие
В
тарифах
про кассу строчки не нашел, просветите плиз какой процент комиса если снимать в кассе? 0.5, как и по карте?
Бесплатно можно снять только целевые деньги (зарплата, выручка ФОП) в сумме до 50 тыс.
antey718
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Додано: Сер 06 жов, 2021 13:17
Bosstone написав:
тариф внутри страны везде одинаковый (не зависит от места снятия)
а можно озвучить какой он? я думал в кассе универсала есть какие-то поблажки по сравнению с чужим банком
Mavr
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Додано: Сер 06 жов, 2021 13:45
Mavr написав: Bosstone написав:
тариф внутри страны везде одинаковый (не зависит от места снятия)
а можно озвучить какой он? я думал в кассе универсала есть какие-то поблажки по сравнению с чужим банком
Потрудитесь почитать тарифы
https://www.monobank.ua/rates
, там все есть.
antey718
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Додано: Сер 06 жов, 2021 14:11
Mavr написав: Bosstone написав:
тариф внутри страны везде одинаковый (не зависит от места снятия)
а можно озвучить какой он? я думал в кассе универсала есть какие-то поблажки по сравнению с чужим банком
Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.
klug
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