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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:41
Мелко, Моня, мелко :(
Общеизвестно, что моня как бы некоторые из карт (например именные валютные) выпускает бесплатно, но берет 50 грн. за доставку Новой почтой. Я знаком с тарифами НП поэтому постоянно сумлевався что доставка мониных "причандалов" стоит именно полтюшок. Хотя понимал что у юр.лиц могут быть договорные тарифы и они могут отличатся от общепринятых. Но все не было случая проверить. Но вот случай предоставился. Мне едет заказанная у мони карта с оплаченной мною доставкой в 50 грн. Но как показывает приложение МП моне данная доставка обошлась в 42 грн. собственно услуга доставки + 1 грн. страховка. Итого 43. Ну а 7 грн. гривень берет за... Ну в общем просто берет себе
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:06
А довезти от банка до НП это что бесплатно? Я бы за 7 грн не вез.
Альфа при перевыпуске вроде доставляет бесплатно. Видимо лохи.
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:22
Насколько я помню как работают подобные вещи в больших организациях - никто ничего никуда не везёт. В организацию раз в день приезжает курьер от НП и все забирает. Его услуги включены в тариф. Как-то так...
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:27
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