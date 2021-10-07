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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 124
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
50
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
47
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:41

Мелко, Моня, мелко :(

Общеизвестно, что моня как бы некоторые из карт (например именные валютные) выпускает бесплатно, но берет 50 грн. за доставку Новой почтой. Я знаком с тарифами НП поэтому постоянно сумлевався что доставка мониных "причандалов" стоит именно полтюшок. Хотя понимал что у юр.лиц могут быть договорные тарифы и они могут отличатся от общепринятых. Но все не было случая проверить. Но вот случай предоставился. Мне едет заказанная у мони карта с оплаченной мною доставкой в 50 грн. Но как показывает приложение МП моне данная доставка обошлась в 42 грн. собственно услуга доставки + 1 грн. страховка. Итого 43. Ну а 7 грн. гривень берет за... Ну в общем просто берет себе ;)
Flamingo
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Повідомлень: 7161
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:49

Кабы там не 7 грн. Новой почте)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4788
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 331 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:06

  Flamingo написав:Мне едет заказанная у мони карта с оплаченной мною доставкой в 50 грн. Но как показывает приложение МП моне данная доставка обошлась в 42 грн. собственно услуга доставки + 1 грн. страховка. Итого 43. Ну а 7 грн. гривень берет за... Ну в общем просто берет себе ;)

А довезти от банка до НП это что бесплатно? Я бы за 7 грн не вез.

Альфа при перевыпуске вроде доставляет бесплатно. Видимо лохи.
newbie
 
Повідомлень: 6490
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 594 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:18

ТАС 50 грн за карту без чіпа бере. І що, користуємось :)
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 85
З нами з: 03.11.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:22

  newbie написав:
  Flamingo написав:Мне едет заказанная у мони карта с оплаченной мною доставкой в 50 грн. Но как показывает приложение МП моне данная доставка обошлась в 42 грн. собственно услуга доставки + 1 грн. страховка. Итого 43. Ну а 7 грн. гривень берет за... Ну в общем просто берет себе ;)

А довезти от банка до НП это что бесплатно? Я бы за 7 грн не вез.

Альфа при перевыпуске вроде доставляет бесплатно. Видимо лохи.

Насколько я помню как работают подобные вещи в больших организациях - никто ничего никуда не везёт. В организацию раз в день приезжает курьер от НП и все забирает. Его услуги включены в тариф. Как-то так... ;)
Flamingo
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Повідомлень: 7161
З нами з: 20.03.15
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:27

  Чорний Ворон написав:ТАС 50 грн за карту без чіпа бере. І що, користуємось :)

В Розетке от 25 до 58 грн (одни и те же карты). У производителя (от 100 шт и с доставкой) по 4 грн за штуку, причем уже даже эмбоссированные, а не просто болванки. Так шо моня цены знает :)
newbie
 
Повідомлень: 6490
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 594 раз.
 
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