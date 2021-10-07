|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 жов, 2021 18:41
Мелко, Моня, мелко :(
Общеизвестно, что моня как бы некоторые из карт (например именные валютные) выпускает бесплатно, но берет 50 грн. за доставку Новой почтой. Я знаком с тарифами НП поэтому постоянно сумлевався что доставка мониных "причандалов" стоит именно полтюшок. Хотя понимал что у юр.лиц могут быть договорные тарифы и они могут отличатся от общепринятых. Но все не было случая проверить. Но вот случай предоставился. Мне едет заказанная у мони карта с оплаченной мною доставкой в 50 грн. Но как показывает приложение МП моне данная доставка обошлась в 42 грн. собственно услуга доставки + 1 грн. страховка. Итого 43. Ну а 7 грн. гривень берет за... Ну в общем просто берет себе
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:06
А довезти от банка до НП это что бесплатно? Я бы за 7 грн не вез.
Альфа при перевыпуске вроде доставляет бесплатно. Видимо лохи.
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:22
Насколько я помню как работают подобные вещи в больших организациях - никто ничего никуда не везёт. В организацию раз в день приезжает курьер от НП и все забирает. Его услуги включены в тариф. Как-то так...
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:27
Додано: Чет 07 жов, 2021 19:36
Мого быть и бесплатно, если скажем от 1000 шт за день . А если 5 или 10 штук, то я бы за 7 грн не повез и тем более бесплатно. Я не защищаю Гороховского, просто грю, что он может указать на Розетку, которая болванки за 58 грн продает (и без доставки), которые стоят 4. Я этот вопрос решаю, просто ничего у него не покупая. Поэтому мне и обижаться на него не за что.
Додано: Чет 07 жов, 2021 20:34
Re: Monobank
Не помню на каком форуме, но читал, что чел заказал несколько карт и потом через поддержку просил объединить в одном конверте, чтобы сократить расходы на доставку.
Сначала оформляются карты как обычно и списывается стоимость услуги, а затем через поддержку этот вопрос решался и происходил возрат средств.
Додано: Чет 07 жов, 2021 21:00
Re: Monobank
С модой на НФЦ смартфоны, что за запара с именными картами?
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|