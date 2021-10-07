Додано: Чет 07 жов, 2021 19:36

Flamingo написав: В организацию раз в день приезжает курьер от НП и все забирает. Его услуги включены в тариф. Как-то так... В организацию раз в день приезжает курьер от НП и все забирает. Его услуги включены в тариф. Как-то так...

Мого быть и бесплатно, если скажем от 1000 шт за день . А если 5 или 10 штук, то я бы за 7 грн не повез и тем более бесплатно. Я не защищаю Гороховского, просто грю, что он может указать на Розетку, которая болванки за 58 грн продает (и без доставки), которые стоят 4. Я этот вопрос решаю, просто ничего у него не покупая. Поэтому мне и обижаться на него не за что.