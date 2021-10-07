Да, в назначении платежа ФИО за кого платили, тут как бы все нормально.
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Додано: Чет 07 жов, 2021 23:19
Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:41
Re: Monobank
акет, monobank платежи отправляет "напрямую": отправителем является владелец счёта, с которого делается платёж, а плательщик (или за кого делается платёж) указывается в назначении платежа.
Я не вижу здесь нарушений. Единственное, что monobank не даёт нормальную квитанцию... Но на это ты не жаловался
Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:28
колеги, маю сьогодні зробити оплату по категорії Медицина - 14000.
із врахуванням 4% КБ виходить 560 брудними.
якщо ліміт 500, то це брудними ?
і чи правильно я розумію, що усе, що буде понад 500 - просто не нарахується поверх ліміту, а на виході я отримаю 402,5 грн ? при цьому, на балансі КБ уже є 82 грн. і того - на суму 14000 мені можуть нарахувати тільки 418 грн брудними в межах ліміту ?
ПС. Є варіант розбивки на 10К Моно під 4% і 4К Скунс під 3%.
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