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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Monobank 4 5 124
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
50
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
47
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 23:19

  MASolomko написав:акет, в поле квитанции "Призначення платежу" указано ФИО того, за кого платили или нет?

Да, в назначении платежа ФИО за кого платили, тут как бы все нормально.
акет
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:41

Re: Monobank

акет, monobank платежи отправляет "напрямую": отправителем является владелец счёта, с которого делается платёж, а плательщик (или за кого делается платёж) указывается в назначении платежа.
Я не вижу здесь нарушений. Единственное, что monobank не даёт нормальную квитанцию... Но на это ты не жаловался :)
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:28

колеги, маю сьогодні зробити оплату по категорії Медицина - 14000.
із врахуванням 4% КБ виходить 560 брудними.
якщо ліміт 500, то це брудними ?
і чи правильно я розумію, що усе, що буде понад 500 - просто не нарахується поверх ліміту, а на виході я отримаю 402,5 грн ? при цьому, на балансі КБ уже є 82 грн. і того - на суму 14000 мені можуть нарахувати тільки 418 грн брудними в межах ліміту ?

ПС. Є варіант розбивки на 10К Моно під 4% і 4К Скунс під 3%.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:50

stas_rst Да вы все верно описали. Для максимального профита лучше разбить на два платежа
romka_marchenko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:34

stas_rst надо разбивать, лимит 500 грн итого грязными
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:22

stas_rst
Якщо маєте спортбанк, там теж є медицина 3% за кредитні.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:03

дякую усім! є Пудра 3% кредитними, але не буду заморочуватись уже, поповнення Пудри не у мене :)
Оплачу Скунсом і Моно. 418 на виході. На фоні всього - теж результат. Чистими 3%
stas_rst
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