Не все правильно. Людина не вказала, за який місяць ті 82 гривні чи скільки там вже є на балансі, а обмежень по накопиченню кешбеку за попередні місяці немає, тож за відсутності кешбеку в цьому місяці до цієї проплати будле макс. ліміт в 500 грн.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:53
Не все правильно. Людина не вказала, за який місяць ті 82 гривні чи скільки там вже є на балансі, а обмежень по накопиченню кешбеку за попередні місяці немає, тож за відсутності кешбеку в цьому місяці до цієї проплати будле макс. ліміт в 500 грн.
Додано: Суб 09 жов, 2021 20:27
|