RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2294229522962297

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 124
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
50
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
47
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:53

  romka_marchenko написав:stas_rst Да вы все верно описали. Для максимального профита лучше разбить на два платежа

Не все правильно. Людина не вказала, за який місяць ті 82 гривні чи скільки там вже є на балансі, а обмежень по накопиченню кешбеку за попередні місяці немає, тож за відсутності кешбеку в цьому місяці до цієї проплати будле макс. ліміт в 500 грн.
042013
 
Повідомлень: 38
З нами з: 22.07.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 20:27

  v57 написав:моно намекает на потерю 0.6% :)

Та намагався поповнити з тих карт, де позначено що, повернеться 0,6% . Напевно саме моня не хоче втрачати 0,6 % )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 363
З нами з: 02.09.19
Подякував: 126 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2294229522962297
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ramaz, vollena71 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22962)
09.10.2021 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.