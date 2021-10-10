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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:53
romka_marchenko написав:stas_rst
Да вы все верно описали. Для максимального профита лучше разбить на два платежа
Не все правильно. Людина не вказала, за який місяць ті 82 гривні чи скільки там вже є на балансі, а обмежень по накопиченню кешбеку за попередні місяці немає, тож за відсутності кешбеку в цьому місяці до цієї проплати будле макс. ліміт в 500 грн.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:22
Stringer написав: 1finanсier написав:
Щось не виходить поповнити депо зі збережених карток інших банків у додатку моно. Чи у когось була така проблема? 🤔
Попробуйте ввести их вручную
Дякую, вийшло. Моно схоже щось злавав у збережених картках ?
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1finanсier
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Додано: Суб 09 жов, 2021 22:27
1finanсier
Вроде кешбек только при пополнении по реквизитам, мож я что то пропустил?
Где вы нашли кешбек за пополнение с карт?
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vpchelko
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Додано: Нед 10 жов, 2021 00:30
vpchelko написав:1finanсier
Вроде кешбек только при пополнении по реквизитам, мож я что то пропустил?
Где вы нашли кешбек за пополнение с карт?
Кешбек за пополнение с карт (по которым монобанк считает, что есть комиссия) появился одновременно с кешбеком при пополнении по реквизитам.
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Bosstone
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Додано: Нед 10 жов, 2021 08:51
vpchelko написав:1finanсier
Вроде кешбек только при пополнении по реквизитам, мож я что то пропустил?
Где вы нашли кешбек за пополнение с карт?
Обираєте пункт "разове поповнення депозиту", і у збережених картках на деяких буде позначка подаруночку, ось з тих буде поповненя депо з кешбеком.
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1finanсier
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:03
1finanсier написав: Stringer написав: 1finanсier написав:
Щось не виходить поповнити депо зі збережених карток інших банків у додатку моно. Чи у когось була така проблема? 🤔
Попробуйте ввести их вручную
Дякую, вийшло. Моно схоже щось злавав у збережених картках ?
Я не очень хорошо в этом разбираюсь, но моня совершенно по разному поводит платежи, с сохранённых и новых карт.
если вы обратите внимание - первый перевод с введенной вручную карты, вообще проходит в обход всяких мер безопасности, будь то хоть 3д секьюр, хоть лукап. Пару месяцев назад был скандал с картами пумба, с которых на карты мони мошенники списывали деньги. После него моня "дырку" в сохранённых картах как то закрыл, и теперь переводы с них иногда глючат.
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Stringer
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Додано: Нед 10 жов, 2021 11:24
1finanсier написав:
Обираєте пункт "разове поповнення депозиту", і у збережених картках на деяких буде позначка подаруночку, ось з тих буде поповненя депо з кешбеком.
Туда даже не заглядывал, это скрытые пункты, есть явный пункт с гарантированным кешбеком, только его использую, а лотерею предпочитаю избегать.
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vpchelko
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Додано: Нед 10 жов, 2021 20:23
Доброго дня, питання до аудиторіі:
Скоро закінчується депозит в МОНО . як і де зняти кошти, яка там програма алгоритма?
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Goodman
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Додано: Нед 10 жов, 2021 20:34
Goodman написав:
Доброго дня, питання до аудиторіі:
Скоро закінчується депозит в МОНО . як і де зняти кошти, яка там програма алгоритма?
~За пару днів до закінчення обрати у додатку відділення А-Банку чи Універсалбанку, в якому зручніше отримати кошти. Прийти і забрати.
Або через підтримку можна узгодити час та місце.
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Son of Sun
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