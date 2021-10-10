это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 23:32
Re: Monobank
это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат
Додано: Нед 10 жов, 2021 23:41
Дивно, що не про одяг. Покажіть у процитованому слово банкомат, тоді буде хоч якась база для дискусії.
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