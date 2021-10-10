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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2295229622972298

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 124
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
50
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
47
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:32

Re: Monobank

  klug написав:Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.


это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:41

  Mavr написав:
  klug написав:Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.


это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат

Дивно, що не про одяг. Покажіть у процитованому слово банкомат, тоді буде хоч якась база для дискусії.
klug
 
Повідомлень: 6177
З нами з: 18.08.14
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  #<1 ... 2295229622972298
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