это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 23:32
Re: Monobank
это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат
Додано: Нед 10 жов, 2021 23:41
Дивно, що не про одяг. Покажіть у процитованому слово банкомат, тоді буде хоч якась база для дискусії.
Додано: Пон 11 жов, 2021 06:47
Re: Monobank
Вже кілька днів безглуздої писанини. У моно є служба підтримки. Чому б не звернутися? Досить теж саме писати постійно
Додано: Пон 11 жов, 2021 07:15
Re: Monobank
Додано: Пон 11 жов, 2021 12:19
Потому что это про все снятия: в банкомате, в кассе Универсала и А-банка, на кассе заправки или магазина.
да, это базовый тариф для всех снятий, кроме снятия целевых до 50 тыс. в месяц и депозитов
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