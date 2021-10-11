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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 жов, 2021 23:32
klug написав:
Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.
это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття
для меня это про банкомат
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Mavr
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Додано: Нед 10 жов, 2021 23:41
Mavr написав: klug написав:
Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.
это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття
для меня это про банкомат
Дивно, що не про одяг. Покажіть у процитованому слово банкомат, тоді буде хоч якась база для дискусії.
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klug
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Додано: Пон 11 жов, 2021 06:47
Mavr написав: klug написав:
Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.
это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття
для меня это про банкомат
Вже кілька днів безглуздої писанини. У моно є служба підтримки. Чому б не звернутися? Досить теж саме писати постійно
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Rimlyanin1
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Додано: Пон 11 жов, 2021 07:15
Rimlyanin1 написав:
Вже кілька днів безглуздої писанини.
вот именно это я и хотел сказать, кілька днів безглуздої писанини и никто не может ответить на вопрос и глубокомысленно посылает в тарифы.
Моно, кстати, подтвердил, что в кассе тоже 0.5%.
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Mavr
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Додано: Пон 11 жов, 2021 12:19
Mavr написав:
я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття
для меня это про банкомат
Потому что это про все снятия: в банкомате, в кассе Универсала и А-банка, на кассе заправки или магазина.
Mavr написав:
в кассе тоже 0.5%
да, это базовый тариф для всех снятий, кроме снятия целевых до 50 тыс. в месяц и депозитов
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Bosstone
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Додано: Пон 11 жов, 2021 15:28
Bosstone написав:
и депозитов
Депозити - окрема історія. З карткового його теж не знімеш без комісії - лише з депозитного, котрого карткові тарифи не стосуються за визначенням.
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klug
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Додано: Вів 12 жов, 2021 10:13
Какую сумму я могу перевести физлицу по реквизитам карты без вопросов финмона?
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andreyiskra
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Додано: Вів 12 жов, 2021 11:35
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Ірина_
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