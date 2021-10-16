klug написав:Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.
это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат
klug написав:Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.
это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат
Дивно, що не про одяг. Покажіть у процитованому слово банкомат, тоді буде хоч якась база для дискусії.
klug написав:Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.
это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат
Вже кілька днів безглуздої писанини. У моно є служба підтримки. Чому б не звернутися? Досить теж саме писати постійно