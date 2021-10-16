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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2296229722982299>

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Monobank 4 5 124
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
50
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
47
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:32

Re: Monobank

  klug написав:Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.


это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2021 23:41

  Mavr написав:
  klug написав:Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.


это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат

Дивно, що не про одяг. Покажіть у процитованому слово банкомат, тоді буде хоч якась база для дискусії.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 06:47

Re: Monobank

Mavr написав:
  klug написав:Вам вже двічі озвучили 50к - для цільових коштів, 0 - для нецільових.


это все понятно. по какой ставке будет комис выше 50К в кассе? я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат
Вже кілька днів безглуздої писанини. У моно є служба підтримки. Чому б не звернутися? Досить теж саме писати постійно
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:15

Re: Monobank

  Rimlyanin1 написав:Вже кілька днів безглуздої писанини.

вот именно это я и хотел сказать, кілька днів безглуздої писанини и никто не может ответить на вопрос и глубокомысленно посылает в тарифы.
Моно, кстати, подтвердил, что в кассе тоже 0.5%.
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:19

  Mavr написав:я 10 раз перечитал тарифы и не нашел ни одного слова про кассу, пункт Зняття власних коштів за карткою в Українi - 0,5% від суми зняття для меня это про банкомат

Потому что это про все снятия: в банкомате, в кассе Универсала и А-банка, на кассе заправки или магазина.
  Mavr написав:в кассе тоже 0.5%

да, это базовый тариф для всех снятий, кроме снятия целевых до 50 тыс. в месяц и депозитов
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:28

Re: Monobank

  Bosstone написав:и депозитов

Депозити - окрема історія. З карткового його теж не знімеш без комісії - лише з депозитного, котрого карткові тарифи не стосуються за визначенням.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 10:13

Re: Monobank

Какую сумму я могу перевести физлицу по реквизитам карты без вопросов финмона?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2021 11:35

Чому підприємці обирають банк без відділень

У monobank 100 000 клієнтів-ФОП
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:09

Шок! Сенсація! Поки ФОПи обирають монобанк, монобанк вирішив примусово закрити рахунки у злотих та примусово конвертувати усю заначку у гривню https://wz.lviv.ua/news/444699-monobank ... aie-kartky
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 11:44

Re: Monobank

у нас відбулися невеликі зміни, і наші юристи попросили вам формально про це повідомити.

Що змінилося:

1. З 13.12.2021 усі картки в злотих буде закрито. 13 грудня залишки за картками буде автоматично переведено на кредитні картки за поточним курсом і картки стануть неактивними для користування.

Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз переказати всі гроші з картки в злотих на будь-яку іншу вашу гривневу картку.

2. Поліпшили правила винагороди за запрошення ФОПів за реферальною програмою — тепер, щоб запрошення вважалося успішним, запрошеному ФОП не потрібно поповнювати рахунок на 5 000 грн.


Отаке вчора ввечері прилетіло на пошту
nighthawk5
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