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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 жов, 2021 12:08
Кому нужны счета в злотых, идут в "Кредобанк" (Вы, насколько я понял, уже там).
Но, конечно, Моно отжег... непонятно только, зачем.
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Додано: Нед 17 жов, 2021 14:42
Не для чого, а чому. Думаю, тут буде доречніше дивитись на причини, а не на наслідки.
З іншого боку, (з усією неповагою до пшеків) — ну скільки тих злотих на картках? А то, що в Полякію їдуть наші гастарбайтери на зп меншу, ніж в нас можна заробляти при мало-мальськи хоч якому розумі, то це їхня справа. Можуть і в Грузію поїхати, чи в Білорусь. Але їхні валюти в нас не відкриватимуть на картках.
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