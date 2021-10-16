RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2296229722982299

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 124
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
50
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
47
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 12:08

  klug написав:Шок! Сенсація! Поки ФОПи обирають монобанк, монобанк вирішив примусово закрити рахунки у злотих та примусово конвертувати усю заначку у гривню https://wz.lviv.ua/news/444699-monobank ... aie-kartky

Кому нужны счета в злотых, идут в "Кредобанк" (Вы, насколько я понял, уже там).
Но, конечно, Моно отжег... непонятно только, зачем.
Искатель
 
Повідомлень: 4991
З нами з: 22.02.16
Подякував: 764 раз.
Подякували: 3520 раз.
 
Профіль
4
7
1
Повідомлення Додано: Нед 17 жов, 2021 14:42

Re: Monobank

Не для чого, а чому. Думаю, тут буде доречніше дивитись на причини, а не на наслідки.

З іншого боку, (з усією неповагою до пшеків) — ну скільки тих злотих на картках? А то, що в Полякію їдуть наші гастарбайтери на зп меншу, ніж в нас можна заробляти при мало-мальськи хоч якому розумі, то це їхня справа. Можуть і в Грузію поїхати, чи в Білорусь. Але їхні валюти в нас не відкриватимуть на картках.
042013
 
Повідомлень: 39
З нами з: 22.07.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2296229722982299
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vlad_g і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2361)
17.10.2021 15:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.