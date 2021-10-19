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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 жов, 2021 12:08
Кому нужны счета в злотых, идут в "Кредобанк" (Вы, насколько я понял, уже там).
Но, конечно, Моно отжег... непонятно только, зачем.
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Искатель
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Додано: Нед 17 жов, 2021 14:42
Не для чого, а чому. Думаю, тут буде доречніше дивитись на причини, а не на наслідки.
З іншого боку, (з усією неповагою до пшеків) — ну скільки тих злотих на картках? А то, що в Полякію їдуть наші гастарбайтери на зп меншу, ніж в нас можна заробляти при мало-мальськи хоч якому розумі, то це їхня справа. Можуть і в Грузію поїхати, чи в Білорусь. Але їхні валюти в нас не відкриватимуть на картках.
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042013
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Додано: Нед 17 жов, 2021 16:17
042013
Запропонуйте Гороховському свої послуги аналітика. Дурні вгахали час та гроші на запуск "унікального" сервісу, а могли б зробити щось корисне, якби уміли оцінювати ринок так, як Ви.
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klug
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Додано: Нед 17 жов, 2021 21:25
klug та ні, це вас треба наймати, бо ви знайшли інформацію там, де її немає. Хоча... Так само "працюють" і "астрологи".
Де ви побачили аналітику?) Я висловив своє суб'єктивне ставлення до пшеків та звернувся з відкритим питанням до форумчан, а чому всі так переживають за ці злоті, за закриття карток в цій валюті?
Чи дійсно так це було актуально саме для користувачів даного форуму? Бо мені здається, тут не сидять якісь гастери-пакувальними нічної зміни із заводу під Катовіце.
А з приводу того, чому закривають, я не в курсі. Самому було б цікаво дізнатися, але про це не розкажуть. Напевне, щось стало невигідно...
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Додано: Вів 19 жов, 2021 09:59
Искатель написав:
Кому нужны счета в злотых, идут в "Кредобанк" (Вы, насколько я понял, уже там).
Но, конечно, Моно отжег... непонятно только, зачем.
Неудалось гороху побрить гасарбайтеров.
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Ratatui
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Додано: Вів 19 жов, 2021 21:38
Ratatui написав:
Неудалось гороху побрить гасарбайтеров.
он под Универсалом ходит, а Универсал то коммерческая струк, у которой цель - ПРИБИЛЬ
а проблеми Марички с ее злотими, то проблеми Марички.
Много чего посворачивалось в МОНО со временем.
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Goodman
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