RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2297229822992300

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 124
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
50
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
47
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:30

  andyteam написав:Подскажите плз, при оплате белой, если черная в минусе, кешбэк считают как с кредитных?

Да
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15432
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8530 раз.
Подякували: 4120 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 2297229822992300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.