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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 жов, 2021 14:30
andyteam написав:
Подскажите плз, при оплате белой, если черная в минусе, кешбэк считают как с кредитных?
Да
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