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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 жов, 2021 14:30
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:08
В новій версії монобанк (перевірив на іншому телефоні, не на своєму телефоні) зникла категорія в платежах "Бюджет та податки".
Наступне: додаток не пускає в додаток без оновлення додатку.
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При вході ж у гугл плей видає інфу, що ваш пристрій не підтримується.
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Тобто, навіть зайти і закрити картку, якщо вже мій пристрій не підтримується, і я не можу бути клієнтом банку, не виходить.
Додано: Суб 23 жов, 2021 16:32
Vorlon бюджет та податки зникли в усіх версіях андроїду, незалежно від моделі телефону, і це проблема.
upd.: вдалося скачати apk-файл та встановити додаток. Але тепер не надходить ні підтверджуюче смс на номер, ні дзвінок не приходить, щоб зайти в акаунт.
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