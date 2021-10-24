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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 жов, 2021 14:30
andyteam написав:
Подскажите плз, при оплате белой, если черная в минусе, кешбэк считают как с кредитных?
Да
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:08
В новій версії монобанк (перевірив на іншому телефоні, не на своєму телефоні) зникла категорія в платежах "Бюджет та податки".
Наступне: додаток не пускає в додаток без оновлення додатку.
[spoiler]
[/spoiler]
Гугл маркет же видає інфу, що ваш пристрій не підтримується.
[spoiler]
[/spoiler]
Тобто, навіть зайти і закрити картку, якщо вже мій пристрій не підтримується, і я не можу бути клієнтом банку, не виходить.
Востаннє редагувалось 042013
в Суб 23 жов, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:28
042013
Какой у вас Андроид, интересно?
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Vorlon
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Додано: Суб 23 жов, 2021 16:32
Vorlon бюджет та податки зникли в усіх версіях андроїду, незалежно від моделі телефону, і це проблема.
upd.: вдалося скачати apk-файл та встановити додаток. Але тепер не надходить ні підтверджуюче смс на номер, ні дзвінок не приходить, щоб зайти в акаунт.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 18:04
042013 Категория платежей "Бюджет и налоги" и сама функция осталась. Выполняется через кнопку "Платеж по айбану". Кнопка "Бюджет и налоги" осталась в меню платежей для счета ФОП.
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Bosstone
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:49
Шановні! А чи у всіх є в додатку, в меню "Поповнення своєї картки" можливість обрати поповнення через Google Pay? Чи тільки в обраних? Чи тільки в бета?
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Contortum
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:51
Contortum написав:
Шановні! А чи у всіх є в додатку, в меню "Поповнення своєї картки" можливість обрати поповнення через Google Pay? Чи тільки в обраних? Чи тільки в бета?
У меня есть. Использую бету.
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ingtrans
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Додано: Пон 25 жов, 2021 10:52
Contortum написав:
Шановні! А чи у всіх є в додатку, в меню "Поповнення своєї картки" можливість обрати поповнення через Google Pay? Чи тільки в обраних? Чи тільки в бета?
Напевно тільки у "избранных". У мене немає.
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pepe
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Додано: Пон 25 жов, 2021 11:07
pepe написав: Contortum написав:
Шановні! А чи у всіх є в додатку, в меню "Поповнення своєї картки" можливість обрати поповнення через Google Pay? Чи тільки в обраних? Чи тільки в бета?
Напевно тільки у "избранных". У мене немає.
У вас бета версия для андроида?
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Bosstone
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:59
Bosstone написав: pepe написав: Contortum написав:
Шановні! А чи у всіх є в додатку, в меню "Поповнення своєї картки" можливість обрати поповнення через Google Pay? Чи тільки в обраних? Чи тільки в бета?
Напевно тільки у "избранных". У мене немає.
У вас бета версия для андроида?
Я звичайний користувач.
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pepe
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