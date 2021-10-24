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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2297229822992300

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 124
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
13
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
50
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
47
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:30

  andyteam написав:Подскажите плз, при оплате белой, если черная в минусе, кешбэк считают как с кредитных?

Да
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:08

В новій версії монобанк (перевірив на іншому телефоні, не на своєму телефоні) зникла категорія в платежах "Бюджет та податки".

Наступне: додаток не пускає в додаток без оновлення додатку.

[spoiler]Зображення[/spoiler]

Гугл маркет же видає інфу, що ваш пристрій не підтримується.

[spoiler]Зображення[/spoiler]

Тобто, навіть зайти і закрити картку, якщо вже мій пристрій не підтримується, і я не можу бути клієнтом банку, не виходить.
Востаннє редагувалось 042013 в Суб 23 жов, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:28

042013
Какой у вас Андроид, интересно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 16:32

Vorlon бюджет та податки зникли в усіх версіях андроїду, незалежно від моделі телефону, і це проблема.

upd.: вдалося скачати apk-файл та встановити додаток. Але тепер не надходить ні підтверджуюче смс на номер, ні дзвінок не приходить, щоб зайти в акаунт.
042013
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:04

042013 Категория платежей "Бюджет и налоги" и сама функция осталась. Выполняется через кнопку "Платеж по айбану". Кнопка "Бюджет и налоги" осталась в меню платежей для счета ФОП.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:49

Шановні! А чи у всіх є в додатку, в меню "Поповнення своєї картки" можливість обрати поповнення через Google Pay? Чи тільки в обраних? Чи тільки в бета?
Contortum
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:51

  Contortum написав:Шановні! А чи у всіх є в додатку, в меню "Поповнення своєї картки" можливість обрати поповнення через Google Pay? Чи тільки в обраних? Чи тільки в бета?

У меня есть. Использую бету.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:52

  Contortum написав:Шановні! А чи у всіх є в додатку, в меню "Поповнення своєї картки" можливість обрати поповнення через Google Pay? Чи тільки в обраних? Чи тільки в бета?

Напевно тільки у "избранных". У мене немає. :roll:
pepe
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:07

  pepe написав:
  Contortum написав:Шановні! А чи у всіх є в додатку, в меню "Поповнення своєї картки" можливість обрати поповнення через Google Pay? Чи тільки в обраних? Чи тільки в бета?

Напевно тільки у "избранных". У мене немає. :roll:

У вас бета версия для андроида?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 15:59

  Bosstone написав:
  pepe написав:
  Contortum написав:Шановні! А чи у всіх є в додатку, в меню "Поповнення своєї картки" можливість обрати поповнення через Google Pay? Чи тільки в обраних? Чи тільки в бета?

Напевно тільки у "избранных". У мене немає. :roll:

У вас бета версия для андроида?

Я звичайний користувач. :wink:
pepe
 
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