Як це працює і що дає?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 19:36
Как стандартная оплата в интернете через гуглпей, только с мсс перевода. Ускоряет и упрощает пополнение картами других банков, так как не требует подтверждение 3d-secure и ввода реквизитов карты отправителя, если она уже была добавлена в электронный кошелек.
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