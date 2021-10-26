Як це працює і що дає?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 жов, 2021 19:36
Как стандартная оплата в интернете через гуглпей, только с мсс перевода. Ускоряет и упрощает пополнение картами других банков, так как не требует подтверждение 3d-secure и ввода реквизитов карты отправителя, если она уже была добавлена в электронный кошелек.
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:56
Додано: Сер 27 жов, 2021 10:16
Re: Monobank
Чомусь про Монопиво ніхто ще не написав.
Додано: Сер 27 жов, 2021 11:17
Подскажите, плз, по оплате частями.
Сумма оплаты идёт в общую задолженность и гасится вместе со всеми остальным тратами? Каких-нибудь дополнительных действий не требуется?
Додано: Сер 27 жов, 2021 14:26
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