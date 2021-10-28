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Обслуговування в українських
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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2298229923002301

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Monobank 4 5 126
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
6
2- Погане. Некомпетентне.
6%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
51
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
37%
47
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 17:29

  Contortum написав:поповнення через Google Pay?

Як це працює і що дає?
klug
 
Повідомлень: 6259
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Подякував: 276 раз.
Подякували: 837 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 19:36

  klug написав:
  Contortum написав:поповнення через Google Pay?

Як це працює і що дає?

Как стандартная оплата в интернете через гуглпей, только с мсс перевода. Ускоряет и упрощает пополнение картами других банков, так как не требует подтверждение 3d-secure и ввода реквизитов карты отправителя, если она уже была добавлена в электронный кошелек.
Bosstone
 
Повідомлень: 2033
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Подякував: 721 раз.
Подякували: 251 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:56

Навіщо вашій дитині «дитяча» картка monobank
Ірина_
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Повідомлень: 2928
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Подякував: 717 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:16

Re: Monobank

Чомусь про Монопиво ніхто ще не написав.
Кочевник
 
Повідомлень: 2043
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Подякував: 348 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:17

Подскажите, плз, по оплате частями.

Сумма оплаты идёт в общую задолженность и гасится вместе со всеми остальным тратами? Каких-нибудь дополнительных действий не требуется?
Driver
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Повідомлень: 215
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:26

  Кочевник написав:Чомусь про Монопиво ніхто ще не написав.

Та ви теж суть питання не розкрили. Доступні мені канали мовчать.
klug
 
Повідомлень: 6259
З нами з: 18.08.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 837 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:48

  klug написав:
  Кочевник написав:Чомусь про Монопиво ніхто ще не написав.

Та ви теж суть питання не розкрили. Доступні мені канали мовчать.


https://t.me/OGoMono/717
miltador
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Повідомлень: 422
З нами з: 08.01.20
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:58

«Буде виконано», або як працює консьєрж-сервіс monobank
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 2928
З нами з: 14.09.13
Подякував: 717 раз.
Подякували: 1639 раз.
 
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  #<1 ... 2298229923002301
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