Спрашивали уже, и, кажется, даже не один раз.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 жов, 2021 11:16
Re: Monobank
Спрашивали уже, и, кажется, даже не один раз.
Додано: Суб 30 жов, 2021 11:24
Додано: Суб 30 жов, 2021 21:28
че заметил, появилась категория продукты и супермаркеты. 22/10 на нее кеш еще давали (включены просто продукты), сегодня нет.
видать моно начнет как в альфе категории дробить?
Додано: Нед 31 жов, 2021 10:41
Re: Monobank
Додано: Нед 31 жов, 2021 15:53
Re: Monobank
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